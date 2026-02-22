Prima pagină » Sport » Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul”

22 feb. 2026, 08:36, Sport
Rapid a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 (2-0), sâmbătă seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby desfășurat în etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

Andrei Borza (30) și Daniel Paraschiv (34), la primul său gol în tricoul Rapidului, au marcat golurile gazdelor, în timp ce pentru Dinamo a punctat Raul Opruț (90+6).

„V-am spus mereu că e important pentru noi ca jucătorii noi să intre în joc şi să facă meciuri bune. Mă bucur pentru Daniel că a marcat şi că noi am câştigat jocul.

Şi Dejan Iliev avea probleme şi este perfect că Aioani a rezistat şi a făcut un meci bun. Mai sunt multe meciuri, avem jucători noi şi sperăm să-i integrăm. Paraschiv avea nevoie de acest gol şi mă bucur pentru el. Moruţan a avut realizări foarte bune în joc.

Era important pentru noi să câştigăm, Dinamo e o echipă bună. Ştiam că o să lase spaţii, de aceea le-am închis centrul. Am putut să-i surprindem şi am avut realizări.

Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul, dar contează rezultatul şi eficienţa jocului”, a spus Costel Gâlcă după victoria cu Dinamo, scor 2-1, de pe Arena Naţională.

Rapid avea un singur succes în ultimele patru etape în acest sezon, un egal și două eșecuri. Dinamo era neînvinsă de șase etape, în care obținuse patru victorii.

Care sunt rezultatele și programul etapei 28

Oţelul Galaţi – UTA Arad 2-2
FC Botoşani – Universitatea Cluj 1-3
CFR Cluj – Petrolul Ploieşti 2-1
Rapid – Dinamo Bucureşti 2-1

  • Duminică, 22 februarie

Ora 15.00 FC Argeş – Farul Constanţa
Ora 20.00 Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

  • Luni, 23 februarie

Ora 17.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FCSB – Metaloglobus Bucureşti

Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial

