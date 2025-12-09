A murit Radu Theodoru, generalul bănuit că voia să răstoarne ordinea constituțională cu Horațiu Potra. Acesta avea 101 ani

Radu Theodoru, fost general în rezervă, a murit. Fiica sa a publicat pe Facebook un mesaj emoționant prin care îl descrie ca pe un om dedicat idealurilor sale și patriotismului.

Fiica sa, Voica Theodoru, a transmis că, deși tatăl său a murit fizic, el rămâne „fără de moarte” în amintirea celor care l-au cunoscut și în lupta sa pentru România.

„Tată,

astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii!

Știu că vei duce Tricolorul , în dar lui Dumnezeu, poate așa își va mai aduce aminte de România adevărată și de bieții noștri Români pentru care ai luptat până la ultima zbatere de pleoape.Mai știu și că vei atârna pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere : o utopie în care tu nu ai încetat să crezi ! Deci ai schimbat doar misiunea și te-ai mutat s-o duci până la capăt cu cei din Escadrila ta din Ceruri.

Din când în când, trimite forța și curajul tău să ne țină și nouă stabil fuselajul atunci când vânturile vieții ne împing prea tare.

Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit , Tu ești fără de moarte!

Ochii Tăi, au rămas închiși în somnul meu,Tată!”, a transmis fiica lui Teordoru pe Facebook.

Radu Theodoru, implicat într-un dosar orchestrat de DIICOT, ce vizează fapte de trădare

În primăvară numele genralului Radu Theodoru a revenit în atenția publică după ce procurorii DIICOT au descins la locuința sa și au făcut percheziții, într-un dosar în care se verifică fapte de trădare.

Generalul Radu Theodoru a fost membru al organziației Comandamentul „Vlad Țepeș”, o organizație care consideră trupele NATO ca fiind trupe de ocupație pe teritoriul României și care promovează teorii conspiraționiste privind clasa politică și apartenența la UE.

În mai multe postări pe site-ul organizației, Comandamentul „Vlad Țepeș” cere ieşirea României din NATO, reluarea relaţiile economice şi culturale cu Rusia, China şi Iran, dar şi o nouă structură de conducere a României prin proiectul „Geţia”, condusă de „Sfatul înţelepţilor”.

Radu Theodoru, apel către Iohannis și Cîțu: „Nu mai fiți vrăjmașii poporului român”

În urmă cu trei ani, gen. Radu Theodoru semna, alături de mai mulți militari în rezervă, dar și de Eugen Sechila, mercenar în Legiunea Străină și apropiat al lui Călin Georgescu, o scrisoare deschisă către fostul președinte Klaus Iohannis și fostul premier Florin Cîțu, în care îi acuzau că lucrează „contra interesului național”.

„Renunțați la agenda globalist-neomarxistă și nu mai fiți vrăjmașii poporului român!”, cereau semnatari scrisorii.

Generalul maior în rezervă Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani, a susținut că sediul asociaţiei „Vlad Ţepeş” se afla într-o clădire care aparţine SRI. El a explicat că toate întrunirile Asociaţiei erau cunoscute de către cei de la SRI, de aceea considera că este o nebunie să se creadă că ei puneau la cale o lovitură de stat.

Decesul lui Radu Theodoru survine într-un context tensionat, marcat de investigații privind planuri secrete care vizau modificarea orientării strategice a țării, inclusiv discuții cu ofițeri militari ruși despre o alianță pro-Rusia și declararea neutralității.

