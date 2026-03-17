Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament au aprobat mai multe amendamente propuse de PSD cu sprijinul AUR. Printre care se numără și acordarea unor ajutoare financiare pentru pensionarii militari cu venituri mici.

Ajutoare pentru pensionarii militari cu venituri reduse

Marți, a început dezbaterile asupra sumelor alocate ministerelor și principalilor ordonatori de credite, în vederea întocmirii raportului final necesar votului din plenul reunit. Votul final asupra proiectului bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale este programat pentru ziua de joi.

Un amendament depus de PSD și adoptat în comisiile de specialitate prevede acordarea unor ajutoare financiare de tip one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei.

Potrivit formei aprobate, sprijinul va fi acordat în două tranșe, iar valoarea acestuia diferă în funcție de nivelul pensiei:

600 de lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 de lei

800 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei

1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei

Măsura vizează sprijinirea categoriilor vulnerabile din rândul pensionarilor militari, în contextul creșterii costului vieții.

Amendamentul a primit susținerea parlamentarilor din partidele PSD, AUR și de reprezentanți ai grupului PACE. Contra amendamentului au votat aleșii PNL, USR și UDMR.

Bugetul Ministerului Dezvoltării, modificat printr-un amendament

În cadrul aceleiași ședințe, comisiile parlamentare au aprobat și bugetul Ministerului Dezvoltării, cu un singur amendament.

Proiectul a trecut cu 38 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” și patru abțineri. Amendamentul adoptat, propus de PSD, prevede diminuarea bugetului cu 400 de milioane de lei, sumă alocată inițial pentru investiția „Complex sportiv din Oradea”.

Motivul invocat pentru această reducere este faptul că proiectul nu a fost demarat.

Adoptarea acestor amendamente vine într-un context politic tensionat, în care voturile AUR au fost decisive pentru trecerea unor propuneri ale PSD în comisiile parlamentare.

Recomandarea autorului: