PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare

17 mart. 2026, 15:29, Știri politice
PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare

Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament au aprobat mai multe amendamente propuse de PSD cu sprijinul AUR. Printre care se numără și acordarea unor ajutoare financiare pentru pensionarii militari cu venituri mici.

Ajutoare pentru pensionarii militari cu venituri reduse

Marți, a început dezbaterile asupra sumelor alocate ministerelor și principalilor ordonatori de credite, în vederea întocmirii raportului final necesar votului din plenul reunit. Votul final asupra proiectului bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale este programat pentru ziua de joi.

Un amendament depus de PSD și adoptat în comisiile de specialitate prevede acordarea unor ajutoare financiare de tip one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei.

Potrivit formei aprobate, sprijinul va fi acordat în două tranșe, iar valoarea acestuia diferă în funcție de nivelul pensiei:

  • 600 de lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 de lei
  • 800 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei
  • 1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei

Măsura vizează sprijinirea categoriilor vulnerabile din rândul pensionarilor militari, în contextul creșterii costului vieții.

Amendamentul a primit susținerea parlamentarilor din partidele PSD, AUR și de reprezentanți ai grupului PACE. Contra amendamentului au votat aleșii PNL, USR și UDMR.

Bugetul Ministerului Dezvoltării, modificat printr-un amendament

În cadrul aceleiași ședințe, comisiile parlamentare au aprobat și bugetul Ministerului Dezvoltării, cu un singur amendament.

Proiectul a trecut cu 38 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” și patru abțineri. Amendamentul adoptat, propus de PSD, prevede diminuarea bugetului cu 400 de milioane de lei, sumă alocată inițial pentru investiția „Complex sportiv din Oradea”.

Motivul invocat pentru această reducere este faptul că proiectul nu a fost demarat.

Adoptarea acestor amendamente vine într-un context politic tensionat, în care voturile AUR au fost decisive pentru trecerea unor propuneri ale PSD în comisiile parlamentare.

FLASH NEWS Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
15:53
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: "Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți"/ "Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția". De la ce a pornit totul
REACȚIE Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
14:42
Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan" se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței"
CONTROVERSĂ Radu Miruță, răspuns neconcludent despre beneficiile programului SAFE. Deputatul Mihai Weber: „Putem face o paralelă cu perioada pandemiei”
12:56
Radu Miruță, răspuns neconcludent despre beneficiile programului SAFE. Deputatul Mihai Weber: „Putem face o paralelă cu perioada pandemiei"
LIVE 🚨 Ies scântei la dezbaterile pentru buget. Ce instituții primesc mai mulți bani și de unde se taie. PSD, ajutat în comisii de AUR
11:41
🚨 Ies scântei la dezbaterile pentru buget. Ce instituții primesc mai mulți bani și de unde se taie. PSD, ajutat în comisii de AUR
ULTIMA ORĂ Economistul AUR, Petrişor Peiu, spune că au crescut cheltuielile lui Nicuşor Dan: „Este o dublare a cheltuielilor cu bunuri și servicii”
10:57
Economistul AUR, Petrişor Peiu, spune că au crescut cheltuielile lui Nicuşor Dan: „Este o dublare a cheltuielilor cu bunuri și servicii"
FLASH NEWS Un deputat din Argeş îl avertizează pe Ilie Bolojan despre Uzina Dacia: „Ce alt semnal de alarmă mai aşteaptă actuala guvernare?”
10:35
Un deputat din Argeş îl avertizează pe Ilie Bolojan despre Uzina Dacia: „Ce alt semnal de alarmă mai aşteaptă actuala guvernare?"
CONTROVERSĂ Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
15:58
Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
EXCLUSIV Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
15:53
Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară" după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
SONDAJ DE OPINIE Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
15:49
Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
FLASH NEWS Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
15:43
Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul"
RAPORT Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
15:36
Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
EXCLUSIV Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
15:34
Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni"

