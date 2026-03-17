Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, marți, că Moscova rămâne hotărâtă să ajute autoritățile din Havana, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că poate face „orice dorește” în Cuba, relatează The Moscow Times.

„Desigur, suntem gata să oferim tot sprijinul posibil, iar toate aceste aspecte sunt discutate cu omologii noștri cubanezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă zilnice.

El a precizat că Moscova și Havana mențin contacte „la nivel de experți și de lucru”.

„Cuba este un stat independent care se confruntă cu dificultăți economice în contextul embargoului sufocant impus de SUA”. „Federația Rusă este gata să acorde tot sprijinul posibil Cubei, în contextul embargoului impus de SUA”, a declarat acesta. „Ajutorul acordat de Moscova către Havana este discutat cu omologii cubanezi”, a adăugat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a făcut aceste declarații după ce, luni, Trump a afirmat că ar avea „onoarea de a cuceri Cuba”, care a fost lovită de o pană de curent, în urma unei întreruperi totale a alimentării cu energie electrică, cauzată de embargoul petrolier.

Cuba a rămas fără combustibil, după ce SUA a forțat Venezuela să pună capăt sprijinului esențial acordat insulei din Caraibe.

„Cred că Cuba vede sfârșitul”, a spus el. „Toată viața mea am auzit despre Statele Unite și Cuba. Când vor face Statele Unite asta? Cred cu adevărat că voi avea onoarea de a… de a cuceri Cuba. Ar fi minunat. E o mare onoare. Fie că o eliberez, fie că o cuceresc, cred că aș putea face orice vreau cu ea… În acest moment, sunt o națiune foarte slăbită”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.

Președintele SUA a evitat însă să precizeze modul în care va face acest lucru, deși a fost întrebat ce înseamnă asta.

Înainte de înlăturarea lui Maduro, în luna ianuarie a acestui an, Cuba se bazase în mare măsură pe Venezuela pentru importurile de combustibil.

