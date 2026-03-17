Gabriela Firea, mesaj emoționant după întâlnirea cu Nadia Comăneci din Parlament: ”Definiția perfecțiunii”

Gabriela Firea a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, după întâlnirea cu Nadia Comăneci din Parlamentul European, care a avut loc pentru a marca 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

”Zeița de la Montreal” a fost invitată la Bruxelles, în Parlamentul European, pentru o serie de evenimente dedicate Anului Nadiei, care reunesc legende ale sportului românesc, autorităţi române, dar și tineri sportivi.

În urma întâlnirii din Parlament, Gabriela Firea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționat, dedicat ”Zeiței de la Montreal”. Europarlamentara PSD a numit-o pe Nadia ”definiția perfecțiunii”.

”Nadia este definiția perfecțiunii! Azi am omagiat-o în Parlamentul European. Pentru talentul său, pentru puterea de sacrificiu, curajul, tenacitatea, excelența în sport şi în viată.

Un campion grandios care este, deopotrivă, un om bun, iubitor, sensibil, generos. A sprijinit şi este alături de mii de copii, tineri, femei.

O viață dedicată superlativului în sport şi umanității.

Ca băcăuancă, la fel ca Nadia, şi româncă, sunt mândră că avem un astfel de ambasador!

Te iubim, Nadia Comaneci !

Felicitări colegilor noştri, Victor Negrescu şi Dragos Benea pentru inițiativa organizării evenimentului extraordinar de azi. Mulțumim tuturor campionilor, antrenorilor şi oamenilor din sport prezenți la “Moştenirea Nadiei”.

50 de ani de la nota 10 care a făcut istorie!”, a scris Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.