Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul

A fost scandal în Parlament între Diana Buzoianu, ministrul Mediului, și senatorul Paul Gheorghe, în ședința în care bugetul pe 2026 a fost dezbătut în comisiile reunite de buget și finanțe. Cei doi au avut un dialog aprins în care și-au aruncat replici acide.

Scandal în Parlament. Diana Buzoianu și Paul Gheorghe și-au adresat cuvinte grele

Senatorul Gheorghe a punctat faptul că ministra Mediului că nu a alocat fonduri și nu a gestionat eficient problemele de mediu, ceea ce ar fi dus la afectarea sănătății populației, iar, în finalul intervenției, a numit-o pe aceasta ”incompetentă”.

”Vorbim despre sistemul de management integrat al deșeurilor, doamnă ministru. Ce fonduri ați alocat dvs. în buget ca să rezolvăm această problemă națională? Vorbim despre gropile de gunoi, 400 de gropi de gunoi neconforme, vorbim despre stațiile de tratare a apei care nu există nicăieri în România sau sunt foarte vechi și nu își fac treaba; din această cauză românii noștri au probleme de sănătate.

În primul rând, lucrurile esențiale pentru români trebuiau prevăzute, nu balivernele spuse de dvs. Eu vă aștept din 15 decembrie 2025, atunci când noi, Senatul, v-am demis, să vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”, a declarat Paul Gheorghe.

Replica Dianei Buzoianu nu a întârziat să apară. La rândul său, ministra i-a precizat senatorului că aroganțele nu țin loc de argumente și i-a transmis că urlând la microfon nu îi va crește bărbăția.

”Să știți că aroganțele și lătrăturile nu țin loc de argumente. Domnule parlamentar, să știți că, dacă țipați mai tare la microfon, nu vă crește bărbăția, serios acum. Dacă de trei luni de zile mă așteptați să vă spun să citiți două cifre, aveți o mare problemă”, a declarat Diana Buzoianu.

AUTORUL RECOMANDĂ: