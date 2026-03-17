Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor

17 mart. 2026, 15:58, Știri externe
Ucraina a acceptat asistența financiară a Uniunii Europene pentru a repara conducta petrolieră Drujba, iar președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este de părere că tranzitul petrolului ar putea fi restabilit cel târziu într-o lună și jumătate, scrie presa maghiară. Potrivit părții ucrainene, rezervorul de petrol avariat în urma atacului cu drone rusești din luna ianuarie nu poate fi reparat și se ia în considerare construirea unei infrastructuri de stocare subterană.

„Acuzațiile conform cărora Ucraina obstrucționează în mod deliberat transporturile de petrol prin conducta Drujba sunt nefondate. Perturbarea este cauzată de atacurile teroriste rusești asupra conductei și a infrastructurii din jur”, a spus Volodimir Zelenski.

În cazul părții maghiare, anunțul venit din partea Ucrainei nu este unul favorabil, întrucât Viktor Orban ar fi vrut reluarea aprovizionării cu petrol înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie. Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, a reacționat rapid: „Nu este nimic în neregulă cu această conductă. Conducta respectivă este deja capabilă să transporte petrol în Ungaria începând de astăzi. Trebuie să terminăm cu drama și să redeschidem conducta de petrol astăzi!”, a spus ministrul de externe Szijjártó.

Ungaria nu are însă nicio dovadă că această conductă de petrol ar fi funcțională. Viktor Orban a încercat să-și susțină afirmațiile cu ajutorul unor imagini din satelit conform cărora această conductă ar fi intactă, dar s-a lovit de refuzul Kievului.
Săptămâna trecută, o echipă trimisă de guvernul de la Budapesta a vizitat Ucraina pentru a evalua starea conductei Drujba, dar nu a reușit să ajungă la aceasta din cauza atacurilor rusești. Viktor Orban a spus că nu va susține nicio măsură a UE de ajutorare a Ucrainei atâta timp cât această conductă va fi oprită și i-a scris o scrisoare Ursulei von der Leyen pentru a face presiuni asupra Kievului.

Deși Volodimir Zelenski a declarat anterior nu va repara conducta Drujba, se pare că presiunea venită din partea Bruxelles-ului a fost mai puternică decât cea venită din partea Budapestei.

