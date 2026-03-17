Actorul român în vârstă de 43 de ani și actrița din Peaky Blinders, Annabelle Wallis, vor deveni părinți, conform presei de peste ocean. Cei doi nu au făcut anunțul oficial și au refuzat să comenteze vestea.

Sebastian Stan va deveni tată pentru prima dată

Sebastian Stan se pregătește de lansarea filmului „Fjord”. O producție marca Cristian Mungiu, care urmărește o familie de români catolici stabiliți în Norvegia. Pe lângă această dramă cinematografică, actorul român nominalizat la Premiul Oscar se pregătește și de lansarea mult așteptatei producții Marvel „Avengers: Doomsday”.

Cât despre Annabelle Wallis, actrița britanică este și ea implicată în mai multe producții mari, precum filmul de acțiune „Mutiny”, care este programat să apară în cinematografe în luna august a acestui an, și „Unabomb” de la Netflix, un proiect despre Unabomber, Ted Kaczynski.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis formează un cuplu de patru ani

Sebastian Stan și Annabelle Wallis sunt împreună din luna mai 2022, atunci când au fost văzuți împreună la petrecerea de 36 de ani a lui Robert Pattinson, potrivit people.com.

Cei doi actori formează un cuplu destul de discret, aparițiile publice au fost destul de rare de când relația lor s-a concretizat. Aceștia au apărut împreună la Festivalul de Film de la Cannes 2024 și Globurile de Aur 2025.

Recomandarea autorului: