17 mart. 2026, 15:43, Știri externe
Albania a anunțat, marți, că a desemnat Garda Revoluționară Iraniană drept „organizație teroristă” și Iranul drept stat „care susține terorismul”, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Le Figaro.

Partidul socialist, aflat la guvernare, în națiunea balcanică și-a folosit majoritatea parlamentară pentru a adopta o rezoluție care să desemneze ramura ideologică a armatei iraniene, drept „organizație teroristă”, în ciuda boicotului opoziției.

„Parlamentul albanez declară Republica Islamică Iran drept un stat care susține terorismul și un stat care utilizează mijloace teroriste în urmărirea obiectivelor sale de politică externă”, se arată în textul adoptat marți.

În această rezoluție, Albania condamnă, de asemenea, atacurile cibernetice comise împotriva instituțiilor sale, în special un atac din 2022 care a determinat Tirana să rupă legăturile cu Iranul.

La începutul lunii martie, un grup de hackeri iranieni a afirmat că a lansat un atac asupra conturilor de e-mail ale membrilor parlamentului.

Albania găzduiește de ani de zile câteva mii de membri ai Mujahedinilor Poporului din Iran (OMPI sau MEK), o organizație considerată „teroristă” de către Teheran; acest lucru face din Tirana o țintă a hackerilor apropiați de puterea iraniană, scrie sursa citată.

Statele Unite au desemnat deja Garda Revoluționară ca „organizație teroristă”. Uniunea Europeană le-a urmat exemplul în ianuarie, în urma represiunii sângeroase exercitate de autorități împotriva manifestanților iranieni. Țări precum Italia, Franța și Germania au susținut activ acest demers, ceea ce a dus în cele din urmă la unanimitatea necesară în Consiliul UE. La rândul său, Iranul a anunțat, în februarie, că a desemnat forțele navale și aeriene ale statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste.

Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA

UE a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă, în timp ce SUA analizează lansarea de atacuri aeriene asupra lor

CONTROVERSĂ Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
15:58
Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
CONTROVERSĂ Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“
15:01
Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“
FLASH NEWS Parlamentul nord-coreean, ales în weekend, este chemat să-l reconfirme pe Kim Jong-un drept lider suprem și să modifice Constituția țării
14:46
Parlamentul nord-coreean, ales în weekend, este chemat să-l reconfirme pe Kim Jong-un drept lider suprem și să modifice Constituția țării
CONTROVERSĂ Critici dure la adresa premierului Belgiei după ce acesta a propus Europei să se împace cu Rusia pentru petrol și gaze ieftine
13:31
Critici dure la adresa premierului Belgiei după ce acesta a propus Europei să se împace cu Rusia pentru petrol și gaze ieftine
ALERTĂ Alertă în Republica Moldova. Dronă cu explozibil, descoperită pe câmp. Localnicii sunt evacuați din zonă
13:30
Alertă în Republica Moldova. Dronă cu explozibil, descoperită pe câmp. Localnicii sunt evacuați din zonă
TRAGEDIE Tragedie în Germania: două persoane au fost împușcate mortal într-un bistro de lângă aeroportul din Frankfurt
13:03
Tragedie în Germania: două persoane au fost împușcate mortal într-un bistro de lângă aeroportul din Frankfurt
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”
Cancan.ro
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Pot plantele să numere? Un studiu dezvăluie un răspuns extraordinar!
EXCLUSIV Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
15:53
Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
FLASH NEWS Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
15:53
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
SONDAJ DE OPINIE Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
15:49
Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
RAPORT Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
15:36
Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
EXCLUSIV Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
15:34
Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
FINANȚE PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
15:29
PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare

