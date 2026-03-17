Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră

Bianca Dogaru
17 mart. 2026, 15:53, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a depozita gazele naturale din Marea Neagră în Ucraina. Fostul premier susține că această măsură afectează în mod direct cetățenii români, deoarece statul a tăiat fonduri de la categorii vulnerabile pentru a sprijini țara vecină.

Ponta consideră că modul în care Nicușor Dan a gestionat această situație reprezintă „trădare de țară”. Acesta consideră că președintele și-a creat „probleme inutile”, iar decizia sa reflectă incompetență și lipsă de asumare.

„Au tăiat de la bebeluși, profesori și doctori ca să-i dăm gaz lui Zelenski. Dacă nici asta nu e trădare de țară, atunci ce e? Patru ani de zile și Băsescu și Iohannis și eu primeam de la partenerul american informări. Povestea asta cu trimis în Parlamentul României să votezi, este modul cel mai clar de a-ți crea o problemă. Nu ți-a cerut Trump să faci asta, nu ți-a cerut nimeni. Ți-au făcut o problemă inutilă și le-ai făcut probleme și americanilor. De ce? Din prostie, incompetență și din lipsă de asumare. Băsescu a avut mai mult curaj, și-a asumat lucruri mai grele.”

