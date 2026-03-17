Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a depozita gazele naturale din Marea Neagră în Ucraina. Fostul premier susține că această măsură afectează în mod direct cetățenii români, deoarece statul a tăiat fonduri de la categorii vulnerabile pentru a sprijini țara vecină.

Ponta consideră că modul în care Nicușor Dan a gestionat această situație reprezintă „trădare de țară”. Acesta consideră că președintele și-a creat „probleme inutile”, iar decizia sa reflectă incompetență și lipsă de asumare.