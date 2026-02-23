Prima pagină » Actualitate » „Cocktail” de pesticide depistat în merele europene. În Spania, 80% dintre fructele testate conțin reziduuri toxice

„Cocktail” de pesticide depistat în merele europene. În Spania, 80% dintre fructele testate conțin reziduuri toxice

23 feb. 2026, 10:05, Actualitate
„Cocktail” de pesticide depistat în merele europene. În Spania, 80% dintre fructele testate conțin reziduuri toxice

O investigație amplă, coordonată de Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), a scos la iveală că 85% dintre merele cultivate prin metode convenționale și testate în 13 națiuni europene conțin multiple reziduuri chimice și pesticide, conform Euronews. În Spania, 80% dintre cele 59 de eșantioane prelevate din supermarketuri și piețe conțineau reziduuri. 

Investigația a demonstrat că majoritatea merelor de cultură convențională examinate la nivel european, conțineau simultan multiple urme de pesticide. În medie, fiecare fruct analizat conținea trei tipuri distincte de pesticide, dar unele exemplare au prezentat până la șapte substanțe. Dintre statele investigate au făcut parte și Germania și Polonia, iar toate mostrele testate au conținut reziduri multiple. În contrast, Danemarca a raportat cel mai redus grad de contaminare, cu doar 20% dintre mostre afectate.

Substanțele descoperite au potențial neurotoxic și cancerigen

Documentul de cercetare evidențiază identificarea pesticidelor cu potențial neruotoxic în 36% dintre eșantioane și a substanțelor per- și polifluoroalchilice (PFAS) în 64% dintre merele examinate. Printre substanțele cel mai des întâlnite se numără Fludioxonil, recunoscut de Uniunea Europeană în 2024 ca perturbator endocrin, Captan, clasificat ca posibil cancerigen și Acetamiprid, un insecticid pe care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) l-a etichetat ca neurotoxic și care poate traversa bariera placentară.

Deși reglementările europene prevăd de peste 20 de ani evaluarea efectelor cumulate ale pesticidelor, cunoscută drept „efectul de cocktail”, EFSA nu a stabilit nicio metodologie formală pentru o astfel de analiză. Substanțele sunt evaluate individual, fără a se lua în calcul impactul cumulativ, care ar putea fi mai sever decât efectele fiecărei substanțe analizate separat. Dacă merele analizate ar fi fost destinate alimentelor pentru sugari, 93% dintre ele nu ar fi respectat standardele impuse de Uniunea Europeanp pentru copiii sub trei ani.

Care sunt recomandările specialiștilor

Organizațiile implicate în studiu le recomandă oamenilor să consume mere ecologice, produse fără pesticide sintetice. În Germania, de exemplu, aproximativ 15% din producția de mere este deja organică. De asemenea, PAN Europea avertizează că o inițiativă legislativă aflată în dezbatere la nivelul Comisiei Europene ar putea stabili standardele actuale de protecție a sănătății publice și a mediului.

