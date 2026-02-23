Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră”

Autoritățile sud-coreene au protestat oficial după ce Ambasada Rusiei la Seul a afișat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră”, cu doar câteva ore înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului sângeros din Ucraina.

Un nou scandal diplomatic a izbucnit în Coreea de Sud, după ce pe clădirea Ambasada Rusiei a fost montat un banner de mari dimensiuni cu mesajul „Victoria va fi a noastră”. Apariția acestuia a stârnit reacții dure la Seul, potrivit relatărilor din presa franceză, citată de Mediafax.ro.

Ministerul sud-coreean de Externe a transmis un protest oficial Moscovei, subliniind poziția fermă a Seulului față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

„Guvernul sud-coreean a susținut întotdeauna că invazia Rusiei în Ucraina a fost un act ilegal. În acest context, am informat partea rusă despre poziția noastră cu privire la afișarea recentă a unui banner pe pereții exteriori ai ambasadei Rusiei din Seul și la declarațiile publice făcute de ambasadorul rus în Coreea de Sud”, se arată într-un comunicat oficial.

Se împlinesc 4 ani de război în Ucraina. Coreea de Nord, implicată activ în războiul lui Putin

Incidentul a avut loc cu doar câteva ore înainte de marcarea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, un moment extrem de sensibil pe plan internațional. Autoritățile sud-coreene și-au exprimat îngrijorarea că gestul Ambasadei Rusiei riscă să amplifice tensiunile într-o regiune deja fragilă din punct de vedere geopolitic.

Contextul este agravat de implicarea tot mai evidentă a Coreea de Nord în conflictul din Ucraina. Potrivit autorităților de la Seul, Phenianul furnizează Moscovei echipamente militare și a trimis mii de soldați pentru a lupta alături de forțele ruse. Conform estimărilor sud-coreene, cel puțin 2.000 dintre aceștia ar fi fost uciși.

Ambasadorul Rusiei la Seul, Gheorghi Zinoviev, a declarat recent că trupele nord-coreene au avut un rol important în „eliberarea părții sudice a regiunii Kursk de forțele ucrainene”, începând cu anul 2024. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu jurnaliști sud-coreeni, potrivit publicației Chosun Ilbo.

Tensiunile dintre Seul, Moscova și Phenian s-au accentuat și în 2024, când Coreea de Sud și-a exprimat „profunda îngrijorare” după ce parlamentarii ruși au ratificat un tratat de apărare între Rusia și Coreea de Nord. Situația este cu atât mai delicată cu cât Peninsula Coreeană rămâne oficial într-o stare de armistițiu, Seulul și Phenianul neavând nici până astăzi un tratat de pace care să pună capăt formal Războiul din Coreea.

Recomandarea autorului:

Kim Jong-Un a scos la rampă noul lansator de rachete nucleare „imposibil de oprit”: „Nici Dumnezeu nu vă mai apără de asta”