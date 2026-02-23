Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunț despre dezghețarea pensiilor: „E prematur”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, duminică seară, 22 februarie, că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”. În context, el a subliniat că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare, scrie Mediafax.

Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate măsuri privind pensiile, este nevoie ca autoritățile să poată demonstra o îmbunătățire „semnificativă” a situației bugetare.

„Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente”, a spus ministrul, adăugând că mulți români s-au săturat de promisiuni care s-au dovedit ulterior nesustenabile.

Nazare explică urgența înghețării pensiilor

În intervenția la TVR INFO, Alexandru Nazare a insistat că statul trebuie să schimbe modul în care au fost făcute în trecut creșterile de salarii și pensii, „fără să avem sursele pentru aceste creșteri”. Totodată, el a avertizat că astfel de decizii produc efecte negative și că nu dorește o revenire la situațiile din anii anteriori.

Întrebat despre protestele anunțate de mai multe categorii profesionale, ministrul a precizat că decizia de înghețare a fost luată în coaliție în vara anului trecut și că măsura este necesară pentru respectarea țintei de deficit din 2026.

„Fără această înghețare nu reușim să ne atingem ținta de deficit în 2026”, a afirmat ministrul, explicând că, „după creșteri succesive, ani la rând, nesustenabile”, este greu de crezut că în interiorul bugetului pe acest an se pot opera dezghețări de pensii.

Totuși, ministrul a lăsat deschisă posibilitatea rediscutării subiectului pe parcursul anului, dacă datele bugetare vor indica o îmbunătățire: „Pe măsură ce înaintăm în an și situația se îmbunătățește, lucrurile se pot discuta. Dar nu suntem încă acolo”.

