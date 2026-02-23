Prima pagină » Actualitate » O femeie din Iași a fost rănită după ce a căzut cu mașina în râul Bahului. Cum a reușit să iasă din autoturism înainte de sosirea pompierilor

O femeie din Iași a fost rănită după ce a căzut cu mașina în râul Bahului. Cum a reușit să iasă din autoturism înainte de sosirea pompierilor

23 feb. 2026, 10:33, Actualitate
O femeie din Iași a fost rănită după ce a căzut cu mașina în râul Bahului. Cum a reușit să iasă din autoturism înainte de sosirea pompierilor

O femeie a fost rănită, luni dimineață, după ce autoturismul pe care îl conducea a căzut în râul Bahului. Aceasta a reușit să iasă din mașină înainte ca echipajele de intervenție să sosească la fața locului și a fost transportată la spital. În autoturism nu se mai aflau alte persoane. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a transmis că luni dimineață a fost primit un apel la numărul de urgență 112, care sesiza că un autoturism a căzut în râul Bahului, între Podul Metalurgie și Podul Sfântul Ioan, din municipiul Iași. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, cu un total de 13 pompieri militari, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat că un autoturism a ieșit de pe șosea și a ajuns în albia râului Bahlui. Femeia aflată în mașină s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție, fiind găsită pe mal. Aceasta era conștientă și cooperantă și a fost evluată medical de către echipajul EPA. După ce i-a fost acordat primul ajutor la fața locului, femeia a fost transportată la spital și, potrivit pompierilor militari ieșeni, în autoturism nu se mai aflau alte persoane.

Acum, pompierii acționează pentru asigurarea măsurilor de prevenire, verificarea zonei și sprijinirea operațiunilor pentru scoaterea autoturismului în condiții de siguranță. De asemenea, cazul rămâne în atenția autorităților competente pentru stabiliea împrejurărilor producerii evenimentului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
UTILE InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
12:09
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
EDUCAȚIE Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”
11:42
Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”
METEO Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. Zonele cu temperaturi de până la 25°C
11:24
Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. Zonele cu temperaturi de până la 25°C
AFACERI Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action de extindere a afacerilor în România
11:11
Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action de extindere a afacerilor în România
VIDEO Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”
11:10
Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
DEZVĂLUIRI Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
12:03
Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
FLASH NEWS ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii
11:54
ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii
ULTIMA ORĂ Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”
11:52
Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe