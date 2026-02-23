Prima pagină » Știri externe » New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia

New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia

23 feb. 2026, 10:42, Știri externe

Metropola americană se confruntă cu una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimul deceniu. Autoritățile au instituit stare de urgență, au interzis circulația și au mobilizat resurse extinse pentru a limita efectele fenomenelor extreme, relatează News.ro.

Interdicții, școli închise și zboruri anulate

Orașul New York City, cu peste opt milioane de locuitori, este afectat de un episod de iarnă severă, cu ninsori abundente și rafale de vânt ce pot atinge 80 km/h. Autoritățile au impus restricții de circulație până luni, în jurul orei 19:00 (ora României), iar școlile vor rămâne închise.

„Oraşul New York nu a cunoscut o furtună de această amploare în ultimul deceniu”, a declarat primarul Zohran Mamdani, în cadrul unei conferințe de presă.

Furtuna a dus deja la mii de anulări de zboruri și la pene de curent în mai multe state din nord-estul Statelor Unite. Alertele de viscol vizează regiuni cu aproximativ 40 de milioane de locuitori, iar în New York stratul de zăpadă ar putea ajunge la 70 de centimetri.

Impact major în nord-estul Statelor Unite

Efectele nu se limitează la New York. La Boston, autoritățile au declarat „alertă de zăpadă”, iar cantitățile prognozate pot atinge 60 de centimetri. Primarul Michelle Wu a avertizat că furtuna „se anunţă a fi de o amploare istorică”.

Sediul Națiunile Unite din New York va fi închis luni, toate reuniunile programate fiind amânate.

Potrivit autorităților, furtuna a provocat la nivel național cel puțin 100 de decese. Este al doilea episod sever de iarnă cu care se confruntă administrația locală de la începutul anului, după ce un val de frig prelungit a dus, la final de ianuarie, la cel puțin 18 decese în oraș, majoritatea cauzate de hipotermie.

AUTORUL RECOMANDĂ

Stare de urgență în New York. Peste 1.700 de zboruri au fost anulate din cauza zăpezii

Furtuna de zăpadă face ravagii în Statele Unite: cel puțin 30 de morți și peste 500.000 de locuințe fără curent. Mii de zboruri, afectate. Până când va persista valul de frig

Statele Unite, măturate de un ciclon polar. Furtuna a adus și temperaturi de -26 de grade Celsius

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană
11:52
Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană
RĂZBOI Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
11:46
Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
POLITICĂ Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare
11:18
Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare
CONTROVERSĂ Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră”
10:40
Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră”
ECONOMIE Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale
10:05
Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale
ANALIZA de 10 În ecuația „Iran”, Trump are de ales între „Aplicare”, „Degradare” și „Îndepărtare”. Atlantic Council, predicții despre potențialele atacuri americane
10:00
În ecuația „Iran”, Trump are de ales între „Aplicare”, „Degradare” și „Îndepărtare”. Atlantic Council, predicții despre potențialele atacuri americane
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
UTILE InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
12:09
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
DEZVĂLUIRI Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
12:03
Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe