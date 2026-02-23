New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia

Metropola americană se confruntă cu una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimul deceniu. Autoritățile au instituit stare de urgență, au interzis circulația și au mobilizat resurse extinse pentru a limita efectele fenomenelor extreme, relatează News.ro.

Interdicții, școli închise și zboruri anulate

Orașul New York City, cu peste opt milioane de locuitori, este afectat de un episod de iarnă severă, cu ninsori abundente și rafale de vânt ce pot atinge 80 km/h. Autoritățile au impus restricții de circulație până luni, în jurul orei 19:00 (ora României), iar școlile vor rămâne închise.

„Oraşul New York nu a cunoscut o furtună de această amploare în ultimul deceniu”, a declarat primarul Zohran Mamdani, în cadrul unei conferințe de presă.

Furtuna a dus deja la mii de anulări de zboruri și la pene de curent în mai multe state din nord-estul Statelor Unite. Alertele de viscol vizează regiuni cu aproximativ 40 de milioane de locuitori, iar în New York stratul de zăpadă ar putea ajunge la 70 de centimetri.

Impact major în nord-estul Statelor Unite

Efectele nu se limitează la New York. La Boston, autoritățile au declarat „alertă de zăpadă”, iar cantitățile prognozate pot atinge 60 de centimetri. Primarul Michelle Wu a avertizat că furtuna „se anunţă a fi de o amploare istorică”.

Sediul Națiunile Unite din New York va fi închis luni, toate reuniunile programate fiind amânate.

Potrivit autorităților, furtuna a provocat la nivel național cel puțin 100 de decese. Este al doilea episod sever de iarnă cu care se confruntă administrația locală de la începutul anului, după ce un val de frig prelungit a dus, la final de ianuarie, la cel puțin 18 decese în oraș, majoritatea cauzate de hipotermie.

AUTORUL RECOMANDĂ