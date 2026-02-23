Mită record. Două funcționare au fost condamnate pentru că au luat mită 100 de lei. Ce trebuiau să facă de banii primiți

Două angajate ale Serviciului Public de Evidență a Persoanelor din Novaci au fost condamnate în primă instanță pentru luare de mită, fals intelectual, complicitate la fals și uz de fals. Instanța le-a aplicat pedepse de 2 ani și 11 luni, respectiv 3 ani de închisoare, însă executarea acestora a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de patru ani, relatează Gorjeanul.

În plus, cele două trebuie să presteze câte 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și au interdicția de a ocupa funcții publice timp de patru ani. Hotărârea pronunțată de Tribunalul Gorj nu este însă definitivă.

Două funcționare au fost condamnate pentru o mită de 100 de lei

Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut la 7 mai 2024. Cele două funcționare ar fi primit 100 de lei pentru eliberarea unui nou certificat de naștere. Ele au susținut că suma reprezenta o sancțiune contravențională pentru pierderea repetată a documentului, condiționând astfel emiterea actului, deși nu aveau competența legală de a aplica sau încasa amenzi.

„Inculpata (…) i-a adus la cunoștință că în vederea eliberării unui nou certificat de naștere trebuie să-i aplice o sancțiune contravențională, avertisment sau amendă, întrucât personal verificase anterior în registrul de evidentă și constatase că martorul mai pierduse certificatul de naștere în anii 2009 și 2014. (…) Denunțătorul a pus bancnota de 100 lei pe biroul inculpatei (…), care imediat când a văzut bancnota s-a apucat de completarea certificatului. Inculpatele, deși au pretins și primit suma de 100 lei, cu motivarea că reprezintă cuantumul amenzii contravenționale, nu au întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, iar după ce denunțătorul a semnat pentru ridicarea certificatului de naștere, inculpatele i-au spus că poate pleca. Martorul denunțător a susținut că el a perceput că până nu a pus suta de lei pe birou nu s-au apucat de completarea certificatului de naștere”, se arată în documentele de la instanță.

Ulterior, pentru a disimula fapta, cele două ar fi întocmit în mod fals mai multe chitanțe și procese-verbale de contravenție.

Ca urmare a situației, Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Novaci a fost închis temporar, întrucât angajatele nu și-au mai putut exercita atribuțiile până la clarificarea cauzei în instanță.

