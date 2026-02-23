Prima pagină » Actualitate » Mită record. Două funcționare au fost condamnate pentru că au luat mită 100 de lei. Ce trebuiau să facă de banii primiți

Mită record. Două funcționare au fost condamnate pentru că au luat mită 100 de lei. Ce trebuiau să facă de banii primiți

23 feb. 2026, 11:02, Actualitate
Mită record. Două funcționare au fost condamnate pentru că au luat mită 100 de lei. Ce trebuiau să facă de banii primiți

Două angajate ale Serviciului Public de Evidență a Persoanelor din Novaci au fost condamnate în primă instanță pentru luare de mită, fals intelectual, complicitate la fals și uz de fals. Instanța le-a aplicat pedepse de 2 ani și 11 luni, respectiv 3 ani de închisoare, însă executarea acestora a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de patru ani, relatează Gorjeanul.

În plus, cele două trebuie să presteze câte 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și au interdicția de a ocupa funcții publice timp de patru ani. Hotărârea pronunțată de Tribunalul Gorj nu este însă definitivă.

Două funcționare au fost condamnate pentru o mită de 100 de lei

Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut la 7 mai 2024. Cele două funcționare ar fi primit 100 de lei pentru eliberarea unui nou certificat de naștere. Ele au susținut că suma reprezenta o sancțiune contravențională pentru pierderea repetată a documentului, condiționând astfel emiterea actului, deși nu aveau competența legală de a aplica sau încasa amenzi.

„Inculpata (…) i-a adus la cunoștință că în vederea eliberării unui nou certificat de naștere trebuie să-i aplice o sancțiune contravențională, avertisment sau amendă, întrucât personal verificase anterior în registrul de evidentă și constatase că martorul mai pierduse certificatul de naștere în anii 2009 și 2014. (…) Denunțătorul a pus bancnota de 100 lei pe biroul inculpatei (…), care imediat când a văzut bancnota s-a apucat de completarea certificatului. Inculpatele, deși au pretins și primit suma de 100 lei, cu motivarea că reprezintă cuantumul amenzii contravenționale, nu au întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, iar după ce denunțătorul a semnat pentru ridicarea certificatului de naștere, inculpatele i-au spus că poate pleca. Martorul denunțător a susținut că el a perceput că până nu a pus suta de lei pe birou nu s-au apucat de completarea certificatului de naștere”, se arată în documentele de la instanță.

Ulterior, pentru a disimula fapta, cele două ar fi întocmit în mod fals mai multe chitanțe și procese-verbale de contravenție.

Ca urmare a situației, Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Novaci a fost închis temporar, întrucât angajatele nu și-au mai putut exercita atribuțiile până la clarificarea cauzei în instanță.

AUTORUL RECOMANDĂ

  • Percheziții de amploare la Primaria Sector 5 într-un dosar de corupție. Sunt vizați city-managerul și șefi din poliția locală

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
EDUCAȚIE Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”
11:42
Reguli clare privind folosirea IA de către elevi introduse de conducerea unui colegiu din țară. „Are voie, dar nu pentru a-i substitui gândirea”
METEO Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. Zonele cu temperaturi de până la 25°C
11:24
Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. Zonele cu temperaturi de până la 25°C
AFACERI Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action de extindere a afacerilor în România
11:11
Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action de extindere a afacerilor în România
VIDEO Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”
11:10
Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție”
FINANȚE Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunț despre dezghețarea pensiilor: „E prematur”
10:35
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunț despre dezghețarea pensiilor: „E prematur”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
ACTUALITATE Andrei Năstac: „Gala în care m-am luptat este top 3 din lume”
12:03
Andrei Năstac: „Gala în care m-am luptat este top 3 din lume”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
FLASH NEWS ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii
11:54
ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii
ULTIMA ORĂ Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”
11:52
Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe