Observatorii experimentați în politică externă din capitala SUA au învățat, de mult timp, să nu facă niciodată predicții publice, punctează William F. Wechsler, directorul principal al Programelor pentru Orientul Mijlociu din cadrul Atlantic Council. Lumea este mult prea incertă, continuă acesta, „iar riscurile pentru reputația ta sunt mult prea mari dacă ajungi să te înșeli complet. Este în mod clar recomandabil să aștepți până când evenimentele s-au întâmplat deja și apoi să susții că le-ai prevăzut de la bun început. Acest lucru este valabil mai ales când vine vorba despre deciziile de a intra în război”.

Totuși, cei care poartă povara elaborării politicilor sunt obligați să facă predicții pentru a-și fundamenta politicile, continuă William F. Wechsler.

Chiar dacă negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă, președintele american Donald Trump și consilierii săi încearcă, fără îndoială, să evalueze ce va face liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în fața „armadei masive” care se află în etapele finale de formare în Orientul Mijlociu, iar liderii iranieni fac același lucru.

Khamenei nu va oferi o înțelegere avantajoasă în ultimul moment

Puterea regimului iranian a scăzut brusc în ultimul an și jumătate, perioadă în care Israelul a desfășurat cu succes operațiuni militare în Liban și împotriva apărării aeriene strategice iraniene.

„Regimul Bashar al-Assad a căzut în Siria, iar războiul de douăsprezece zile s-a încheiat cu atacuri americane asupra siturilor nucleare iraniene.

Economia iraniană a continuat să se prăbușească, iar protestele anti-regim la nivel național au fost înăbușite doar prin forță brutală.

Având în vedere acest mediu strategic fundamental schimbat, cerința minimă acceptabilă pe care trebuie să o includă un acord, astăzi, este un angajament ferm de a nu îmbogăți uraniul.

Cu toate acestea, nu văd nicio dovadă că regimul este capabil să ofere această concesie, cu atât mai puțin să ofere compromisuri în ceea ce privește arsenalul său de arme de precizie cu rază lungă de acțiune sau rețeaua sa de intermediari teroriști nestatali, chiar dacă Trump ar fi dispus să ofere în schimb o ridicare completă a sancțiunilor.

Imediat după represiune, diplomații iranieni au reușit să mute atenția de la măcelărirea propriului popor la un subiect mai familiar și mai confortabil: programul nuclear al Iranului. Aceiași diplomați s-au ocupat apoi de prelungirea discuțiilor prin tactici de tergiversare”, consideră William F. Wechsler.

Trump nu va accepta o înțelegere slabă de ultim moment

Trump a subliniat în mod constant că își dorește un acord cu Iranul și, în trecut, și-a arătat flexibilitatea în ceea ce privește detaliile.

„Probabilitatea ca Trump să accepte un acord slab în primul său mandat, de exemplu, era destul de mare.

Dacă Khamenei l-ar fi înțeles mai bine pe Trump în timpul primului său mandat, atunci liderul iranian ar fi propus ruperea acordului pe care l-a încheiat cu președintele american Barack Obama.

Astfel, i-ar fi permis lui Trump să semneze un acord mai bun, similar cu abordarea mai perspicace a Mexicului față de Trump în ceea ce privește Acordul Nord-American de Liber Schimb.

Trump ar fi acceptat probabil această propunere, ignorând consilierii săi mult mai agresivi.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, probabilitatea ca acesta să accepte un acord a rămas ridicată, având în vedere că i-a exclus și a denunțat public pe mulți dintre acei susținători ai Iranului aflați la primul mandat, mergând până la anularea protecției de securitate pentru cei pe care Iranul încerca să-i ucidă.

În aprilie anul trecut, administrația a semnalat chiar că Trump ar fi dispus să accepte un acord simplificat cu privire la Planul Comun de Acțiune Cuprinzător.

Cu toate acestea, Teheranul a încetinit negocierile. Deși Trump este dornic să găsească o rampă de ieșire acceptabilă către război și probabil ar accepta prevederi pe care le-aș considera inacceptabile, nici măcar aceasta s-ar putea să nu fie oferită.

Acum, având în vedere experiența negativă a întârzierii Iranului și mediul strategic fundamental schimbat al Iranului, Trump probabil nu mai este dispus să accepte un acord evident slab.

Dar, având în vedere repetate înclinații și scurgeri de informații anterioare care continuă să sugereze schimbarea obiectivelor SUA, ceea ce ar permite o oarecare îmbogățire internă a Iranului, încrederea mea în această concluzie nu poate fi decât moderată”, mai scrie William F. Wechsler.

Dacă Trump pare dispus să accepte o înțelegere slabă, atunci Netanyahu va interveni atacând Iranul

În iunie anul trecut, când mulți au perceput că Statele Unite și Iranul se aflau pe calea cea dreaptă către un nou acord nuclear, unul care ar fi putut fi chiar mai slab decât acordul lui Obama, Israelul l-a anticipat lovind Iranul.

„Trump nu a dat lumină roșie Israelului și, în ciuda încercării sale inițiale de a distanța Statele Unite de atacul israelian, Trump a decis în cele din urmă să ordone atacuri americane asupra principalelor situri nucleare iraniene – o decizie pe care am încurajat-o în avans și pe care am aplaudat-o ulterior.

Având în vedere succesele tactice ale Israelului împotriva Iranului și succesul său strategic care a dus la o schimbare completă de situație din partea lui Trump, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ar încerca probabil să reproducă această abordare, dacă a doua mea predicție de mai sus se dovedește a fi incorectă – mai ales că acesta este un an electoral în Israel.

Desigur, Trump și consilierii săi recunosc probabil acest lucru, ceea ce sporește încrederea din evaluarea mea anterioară că, în cele din urmă, Trump nu va accepta un acord slab.

Alternativ, Statele Unite ar putea să-i dea lui Netanyahu un semnal clar de lumină roșie împotriva oricărei astfel de acțiuni.

Dar, având în vedere înclinația anterioară a lui Trump de a se proteja de riscuri, nu pot fi sigur că ar face acest lucru. Și chiar dacă ar face-o, în fața unor alegeri care se apropie, Netanyahu este probabil să acorde prioritate poziției sale politice interne în detrimentul relației sale cu Trump”, continuă William F. Wechsler.

Lui Trump i se vor prezenta trei opțiuni strategice: „Aplicare”, „Degradare” sau „Îndepărtare”

Există trei pachete de opțiuni de bază pentru a fi luate în considerare de către președinte, mai scrie William F. Wechsler, apoi le prezintă punctual.

Prima, „Aplicare”, ar consta într-o campanie națională de atacuri împotriva clădirilor și a altor infrastructuri ale forțelor de securitate ale statului iraniene, cele responsabile pentru reprimarea violentă a protestatarilor.

Ar viza în mod specific Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și miliția sa Basij. Această campanie ar dura probabil doar una sau două nopți, fiind așteptate doar victime modeste în comparație cu miile de victime ucise de aceste forțe.

A doua, „Degradare”, ar implica extinderea țintei stabilite pentru a include activele regimului care amenință cel mai direct regiunea și interesele de securitate națională ale SUA, în special infrastructura nucleară rămasă a Iranului și desfășurările, stocurile și rețelele industriale de susținere a rachetelor, rachetelor și dronelor sale.

Această campanie ar fi semnificativ mai lungă și probabil ar trebui să fie însoțită de o amenințare credibilă de a o repeta la fiecare șase până la nouă luni, pe măsură ce Iranul își reface stocurile de rachete.

A treia opțiune, „Îndepărtarea”, ar extinde și mai mult campania de decapitare a conducerii politice și militare a regimului, de perturbare a capacității regimului de a comanda și controla eficient forțele sale pe termen scurt și de a ataca ținte simbolice asociate cu represiunea de către regim a poporului iranian și cu legitimitatea sa percepută de a conduce.

„Îndepărtarea” ar recunoaște că există puține dovezi istorice în Iran sau în alte părți că schimbarea regimului poate fi realizată doar prin atacuri aeriene, dar, cu toate acestea – scrie Wechsler – „nu-mi pot imagina că președintelui i se va prezenta vreo opțiune care să includă forțele terestre convenționale americane”.

Cei care susțin această opțiune ar argumenta, însă, că, chiar dacă regimul nu va cădea, acesta ar fi atât de grav avariat încât nu ar putea reprezenta o amenințare imediată și ar putea deschide ușa către alte oportunități, similare cu ceea ce a realizat Israelul împotriva Hezbollah, notează William F. Wechsler.

Khamenei va ordona un răspuns fundamental simbolic

Ar fi fără precedent ca Teheranul să nu răspundă deloc; regimul răspunde de obicei într-un mod care pare simetric, conform propriei analize.

„Prin urmare, dacă Khamenei recunoaște că Trump și-a limitat atacurile doar pentru a-și impune linia roșie și dacă este convins că Trump vrea să pună capăt schimbului de focuri după o singură rundă, atunci răspunsul său este probabil să fie în mare parte simbolic.

Având în vedere amploarea forțelor militare americane din zonă, ar fi o prostie sau chiar o sinucidere din partea Iranului să aleagă orice altă abordare decât un atac simbolic.

Așadar, această predicție poate părea simplă.

Cu toate acestea, încrederea mea în această predicție nu este mare, deoarece liderii iranieni au luat decizii deosebit de proaste în trecutul recent, în special alegerea lor prostească de a ataca direct Israelul cu sute de proiectile – de două ori! – ceea ce a dus apoi la poziția actuală slăbită a Iranului.

Prin urmare, este posibil ca liderii iranieni să nu înțeleagă pericolele cu care se confruntă acum, ceea ce ar duce la o altă eroare de calcul dezastruoasă din perspectiva lor.

Unii observatori ai Iranului merg mai departe și susțin că Khamenei, în vârstă de optzeci și șase de ani, ar prefera să fie amintit ca un martir, decât ca un ratat”, explică William F. Wechsler în analiza publicată de Atlantic Council.

Dacă Khamenei calculează greșit, atunci Trump va escalada până la „Degradare”, dar va fi dispus să întrerupă operațiunea

În loc să acționeze pentru a dezescalada conflictul după un atac american, Iranul ar putea escalada cu un atac care depășește simplul simbolism.

„Acest atac ar putea, de exemplu, să ducă la pierderi în SUA. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci Trump va fi forțat să escaladeze la rândul său.

Cea mai ușoară modalitate pentru Trump de a face acest lucru ar fi prin ordonarea începerii campaniei „Degradare”.

Israelului i s-ar putea permite, de asemenea, să se alăture campaniei în acest scenariu.

Acestea fiind spuse, cred că Trump s-ar comporta atunci exact așa cum a făcut-o în iunie anul trecut.

S-ar dovedi nerăbdător să pună capăt campaniei americane mult mai devreme decât durata prevăzută și imediat ce ar evalua că Iranul a fost descurajat de la calea sa de escaladare.

Spre deosebire de greșeala pe care a făcut-o data trecută, însă, aș spera că Trump va cere, drept preț pentru a opri campania, un angajament din partea Iranului de a se întâlni imediat pentru negocieri directe”, scrie William F. Wechsler.

Poporul iranian se va ridica din nou după atacurile SUA

În ultimii ani, poporul iranian a demonstrat în repetate rânduri că va profita de aproape orice ocazie disponibilă pentru a – și exprima opoziția pe scară largă.

„Protestele Femei, Viață, Libertate din 2022 au reprezentat o amenințare directă la adresa legitimității ideologice a regimului, iar cele mai recente proteste au escaladat și mai mult amenințarea, punând în pericol însăși supraviețuirea regimului.

La începutul lunii ianuarie, poporul iranian a răspuns într-adevăr apelului lui Trump de a ieși în stradă, dar promisiunea sa de sprijin s-a dovedit a fi zadarnică.

Dar data viitoare vor reacționa la acțiunile lui Trump, nu la cuvintele sale, și vor fi inspirați și mai mult de recunoașterea faptului că Statele Unite au de fapt forțele necesare pentru a-i proteja.

Dacă o vor face, este probabil ca aceasta să devină punctul de cotitură al întregii confruntări și nu aș exclude posibilitatea ca oamenii să vadă lucrurile în acești termeni și apoi să profite de cea mai bună șansă pe care au avut-o în patruzeci și șase de ani de a scăpa de acest regim.

Desigur, dacă iranienii se vor revolta din nou în număr semnificativ, atunci regimul va evalua aceste proteste ca fiind o amenințare existențială. Această evaluare va fi corectă.

Prin urmare, ar trebui să se aștepte ca forțele de securitate iraniene să răspundă la această amenințare exact în același mod în care au făcut-o înainte. Mii de iranieni vor fi probabil uciși, posibil zeci de mii, în funcție de amploarea protestelor în sine și de cât de repede acționează regimul”, consideră William F. Wechsler.

Dacă protestatarii iranieni sunt din nou masacrați, Trump va escalada rapid procesul de „Degradare” și „Îndepărtare”

În acest scenariu trasat de aceste predicții succesive, Trump se va confrunta cu o provocare care va defini moștenirea celui de-al doilea mandat al său.

„El va fi obligat public Statele Unite să respecte o „linie roșie” pentru a preveni comportamentul unui inamic și apoi va pedepsi acel inamic pentru ignorarea avertismentului său și depășirea acelei linii – doar pentru ca același inamic să treacă din nou aceeași linie.

Puține scenarii ar putea fi mai distructive pentru credibilitatea SUA.

Președintele Trump ar trebui, apoi, să escaladeze și mai mult situația.

În acest moment, Statele Unite și Iranul s-ar afla într-un război pe care ambele îl pot evalua corect ca fiind existențial.

Pentru Teheran, pentru regimul în sine, pentru supraviețuirea regimului.

Pentru Washington, pentru credibilitatea sa ca superputere rămasă în lume. Este imposibil de prezis rezultatul militar, deoarece atât de multe depind de priceperea operațională și tactică a fiecărei părți în primele zile ale unei escaladări abrupte”, încheie William F. Wechsler.

