Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale

Bitcoin a scăzut luni cu până la 5%, coborând sub pragul de 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat noi planuri de majorare a tarifelor globale. Investitorii în piața cripto au reacționat imediat la incertitudinile comerciale și geopolitice, într-un context de lichiditate redusă pe piața cripto.

Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă din lume, a înregistrat luni o scădere de până la 5%, coborând sub nivelul de 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat intenția de a majora tarifele globale la 15%, potrivit CNBC.com.

Evoluția negativă a apărut într-un context în care piețele asiatice de acțiuni au deschis pe creștere, evidențiind o divergență clară între criptomonede și bursele tradiționale.

Scăderea vine după un declin accentuat început în octombrie anul trecut, când bitcoinul depășise pragul de 125.000 de dolari. De atunci, corecția s-a adâncit, iar criptomoneda a pierdut aproximativ 26% de la începutul acestui an și peste 47% față de maximul atins în toamnă.

„Credem că creșterea bruscă a tarifelor determină investitorii să vândă active criptografice în anticiparea unei scăderi mai grave a pieței”, a declarat Jeff Mei, director de operațiuni la compania globală de tehnologie blockchain BTSE.

Amenințarea Iranului a crescut îngrijorarea pe piața cripto

Potrivit acestuia, investitorii sunt îngrijorați și de tensiunile geopolitice, pe fondul concentrării forțelor militare americane în Orientul Mijlociu. Trump a semnalat joi trecut că va decide în următoarele 10 zile dacă va lansa atacuri împotriva Iran, un scenariu care ar putea afecta fluxurile comerciale globale.

La rândul său, Markus Thielen, șeful departamentului de cercetare al platformei 10x Research, a afirmat că scăderea bitcoinului este determinată mai puțin de un singur eveniment și mai mult de lichiditatea slabă și de nivelul scăzut de încredere al pieței.

Thielen consideră că actuala corecție se înscrie într-o fază tipică de piață bearish, caracterizată de volume reduse și incertitudini legate de alegerile intermediare din Statele Unite. El anticipează o posibilă scădere suplimentară a bitcoinului spre 50.000 de dolari, înainte de formarea unui minim mai solid.

În paralel, cererea pentru active considerate refugiu a dus la o creștere de peste 1% a aurului spot, accentuând contrastul cu bitcoin, adesea denumit „aur digital”, inclusiv de către Jerome Powell, președintele Rezerva Federală a SUA.

Ulterior, bitcoin a recuperat o parte din pierderi, fiind cotat în scădere cu aproximativ 3%, la 65.167 de dolari, la ora 12:18 a.m. ET. Ether, a doua cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu 3,9%, până la 1.867,3 dolari.

La începutul lunii, Matt Hougan, director de investiții al Bitwise, a atribuit declinul bitcoinului în principal „ciclului de patru ani” specific pieței criptomonedelor. Potrivit acestuia, retragerea actuală reflectă tipare observate și în corecțiile anterioare.

Hougan a precizat că nu există un singur catalizator al pierderilor, indicând rotirea capitalului către aur și acțiuni din domeniul inteligenței artificiale, îngrijorările legate de posibile numiri în conducerea Fed și riscurile asociate tehnologiilor cuantice.

Bitcoin a atins un minim de peste un an, de 63.119,8 dolari, pe 5 februarie.

