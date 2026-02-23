Prima pagină » Știri externe » Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale

Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale

Mihai Tănase
23 feb. 2026, 10:05, Știri externe
Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale

Bitcoin a scăzut luni cu până la 5%, coborând sub pragul de 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat noi planuri de majorare a tarifelor globale. Investitorii în piața cripto au reacționat imediat la incertitudinile comerciale și geopolitice, într-un context de lichiditate redusă pe piața cripto.

Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă din lume, a înregistrat luni o scădere de până la 5%, coborând sub nivelul de 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat intenția de a majora tarifele globale la 15%, potrivit CNBC.com.

Evoluția negativă a apărut într-un context în care piețele asiatice de acțiuni au deschis pe creștere, evidențiind o divergență clară între criptomonede și bursele tradiționale.

Scăderea vine după un declin accentuat început în octombrie anul trecut, când bitcoinul depășise pragul de 125.000 de dolari. De atunci, corecția s-a adâncit, iar criptomoneda a pierdut aproximativ 26% de la începutul acestui an și peste 47% față de maximul atins în toamnă.

„Credem că creșterea bruscă a tarifelor determină investitorii să vândă active criptografice în anticiparea unei scăderi mai grave a pieței”, a declarat Jeff Mei, director de operațiuni la compania globală de tehnologie blockchain BTSE.

Amenințarea Iranului a crescut îngrijorarea pe piața cripto

Potrivit acestuia, investitorii sunt îngrijorați și de tensiunile geopolitice, pe fondul concentrării forțelor militare americane în Orientul Mijlociu. Trump a semnalat joi trecut că va decide în următoarele 10 zile dacă va lansa atacuri împotriva Iran, un scenariu care ar putea afecta fluxurile comerciale globale.

La rândul său, Markus Thielen, șeful departamentului de cercetare al platformei 10x Research, a afirmat că scăderea bitcoinului este determinată mai puțin de un singur eveniment și mai mult de lichiditatea slabă și de nivelul scăzut de încredere al pieței.

Thielen consideră că actuala corecție se înscrie într-o fază tipică de piață bearish, caracterizată de volume reduse și incertitudini legate de alegerile intermediare din Statele Unite. El anticipează o posibilă scădere suplimentară a bitcoinului spre 50.000 de dolari, înainte de formarea unui minim mai solid.

În paralel, cererea pentru active considerate refugiu a dus la o creștere de peste 1% a aurului spot, accentuând contrastul cu bitcoin, adesea denumit „aur digital”, inclusiv de către Jerome Powell, președintele Rezerva Federală a SUA.

Foto: Freepik

Foto: Freepik

Ulterior, bitcoin a recuperat o parte din pierderi, fiind cotat în scădere cu aproximativ 3%, la 65.167 de dolari, la ora 12:18 a.m. ET. Ether, a doua cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu 3,9%, până la 1.867,3 dolari.

La începutul lunii, Matt Hougan, director de investiții al Bitwise, a atribuit declinul bitcoinului în principal „ciclului de patru ani” specific pieței criptomonedelor. Potrivit acestuia, retragerea actuală reflectă tipare observate și în corecțiile anterioare.

Hougan a precizat că nu există un singur catalizator al pierderilor, indicând rotirea capitalului către aur și acțiuni din domeniul inteligenței artificiale, îngrijorările legate de posibile numiri în conducerea Fed și riscurile asociate tehnologiilor cuantice.

Bitcoin a atins un minim de peste un an, de 63.119,8 dolari, pe 5 februarie.

Recomandarea autorului:

Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană
11:52
Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană
RĂZBOI Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
11:46
Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
POLITICĂ Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare
11:18
Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare
ALERTĂ New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia
10:42
New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia
CONTROVERSĂ Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră”
10:40
Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră”
ANALIZA de 10 În ecuația „Iran”, Trump are de ales între „Aplicare”, „Degradare” și „Îndepărtare”. Atlantic Council, predicții despre potențialele atacuri americane
10:00
În ecuația „Iran”, Trump are de ales între „Aplicare”, „Degradare” și „Îndepărtare”. Atlantic Council, predicții despre potențialele atacuri americane
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
UTILE InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
12:09
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
DEZVĂLUIRI Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
12:03
Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe