Ion Cristoiu: Radiografia celei mai umilitoare secvențe din Istoria României postdecembriste: Donald Trump îl expediază pe Nicușor Dan

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din SUA.

„Pe drept cuvânt, participarea lui Nicușor Dan la prima ședință a Consiliului pentru Pace a fost considerată ca un test exemplar pentru relația dintre America lui Trump și România lui Nicușor Dan, dintre Donald Trump și Nicușor Dan. E limpede că, hotărând să meargă, în sfârșit, fără a înscrie România în Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan a pariat și pe anumite gesturi simbolice ale lui Donald Trump tipice președinților americani față de șeful unui stat aliat. Gesturi simbolice, fotografii, strângeri de mână, bătăi pe umăr, însă fără importanță practică, dar cu o deosebită semnificație pentru opinia publică din România.

(…) Din 1990, de când supraveghez scena politică din România, orice călătorie a unui președinte român în America a fost supus acestei încordări a atenției, acestei tensiuni naționale, sub semnul întrebării: Ia să vedem cât de tare îl iubește președintele american pe președintele nostru”, a spus Ion Cristoiu.

„Una dintre cele mai umilitoare secvențe pentru România postdecembristă”

„Din acest punct de vedere, presupunând că acesta a fost scopul deciziei, întâmplările de la Washington se constituie într-un dezastru perfect. S-au făcut numeroase referiri la diferite gesturi ale lui Donald Trump, dar și la efortul lui Nicușor Dan de a arăta românilor că el este în grație.

Cred că cea mai semnificativă secvență este și ceea ce am numit una dintre cele mai umilitoare secvențe pentru România postdecembristă. Este vorba despre momentul în care Donald Trump stă de vorbă cu membrii consiliului, socializează la încheierea ședinței, iar deodată vine, din afara cercului, un cetățean, recunoscut de noi ca fiind președintele României, care îi întinde mâna lui Donald Trump, fără să facă parte din cercul în care se afla președintele american.

Președintele american îl expediază. Îi strânge mâna, așa, în treacăt, și spune „good job”. Se vede clar că Nicușor Dan încearcă să-i spună ceva, să prelungească momentul, sigur din motive propagandistice. La un moment dat, cineva de la Secret Service îl scoate din secvență”, a continuat publicistul.

„Este clar că Nicușor Dan este văzut acolo ca un intrus în cercul apropiaților lui Donald Trump”

„Această secvență trebuie privită neapărat în contextul celor 4 minute incluse, duminică seară, la jurnalul meu video. Am difuzat toate cele 4 minute de la finalul conferinței, iar cine s-a uitat, și cine se va uita, își va da seama imediat că momentul esențial nu este nici împingerea președintelui României de către un agent de la Secret Service, ci „expedierea” de către Donald Trump a președintelui. Pe de o parte, efortul penibil al lui Nicușor Dan de a fi în poză și „expedierea” de către Donald Trump a președintelui României. Este limpede că cel de la Secret Service a acționat intuind că președintele Donald Trump vrea să scape. N-are niciun chef să piardă timpul cu Nicușor Dan. Nu era vorba că se grăbea în general, președintele american stă de vorbă cu premierul Albaniei, cu președinta Kosovo.

Există un moment în care vine cineva tot din afara cercului, dar președintele american îl trage spre el și stă de vorbă. Este clar că Nicușor Dan este văzut acolo ca un intrus în cercul apropiaților lui Donald Trump”, a conchis publicistul.

