A murit Remo Girone, celebru pentru rolul mafiotului Tano Cariddi din „Caracatița”. Actorul avea 76 de ani

Remo Girone, starul care l-a interpretat pe mafiotul Tano Cariddi din celebra serie TV, „La Piovra/Caracatița”, care s-a bucurat de un succes internațional uriaș, a murit, vineri, la domiciliul său din Monte Carlo. Presa italiană scrie că actorul avea vârsta de 76 de ani.

Vestea a fost data de Sorrisi e Canzoni TV online. Actorul a murit subit la domiciliul său din Monaco, acolo unde locuia cu soția sa, Victoria Zinny.

Născut la Asmera, Eritreea, la data de 1 decembrie 1948, într-o familie de emigranți italieni, acesta a dat dovadă de vocație pentru actorie încă de la o vârstă fragedă. La vârsta de 13 ani, s-a mutat la Roma, acolo unde a abandonat studiile de economie, pentru a absolvi Academia Națională de Arte Dramatice „Silvio d’Amico”. Teatrul avea să-i aducă și primele mari satisfacții. El a lucrat cu regizori ca Luca Ronconi, Orazio Costa și Peter Stein, obținând o largă recunoaștere internațională, cum ar fi premiul câștigat la Festivalul de Teatru de la Edinburgh în 1996 cu piesa „Unchiul Vania” de Cehov.

Moartea sa marchează pierderea uneia dintre cele mai emblematice figure ale televiziunii și cinematografiei italiene, însă mai ales a unui artist care a știut să îmbine popularitatea cu profunzimea interpretativă.

Consacrarea a venit însă în momentul în care și-a împrumutat chipul, vocea și privirea rece personajului Gaetano „Tano” Cariddi, un contabil corupt și nemilos din „La Piovra”, serialul televiziunii Rai, regizat de Luigi Perelli.

În cinema, Girone a alternat între producții italiene și internaționale, cu regizori precum Marco Bellocchio („Il gabbiano„), Ettore Scola („Il viaggio di Capitan Fracassa„), Peter Greenaway, Tom Tykwer şi Krzysztof Zanussi.

În ultimii ani de viață, el l-a interpretat pe Enzo Ferrari în „Le Mans ’66 – La grande sfida„, alături de Christian Bale şi Matt Damon şi a apărut în „The Equalizer 3” al lui Antoine Fuqua, alături de Denzel Washington.

Televiziunea a continuat însă să îi ofere roluri importante: de la „Il Grande Torino” la „Diritto di difesa„, până la recentele seriale „Vostro Onore” şi „Everybody Loves Diamonds”.

Dar Girone și-a trăit întotdeauna succesul cu discreție, împărtășind viața, dar și scena, cu soția sa argentiniană, Victoria, cu care era căsătorit din anul 1982. De-a lungul carierei sale, Girone a primit numeroase premii, chiar și trofeul pentru întreaga carieră, la Premi Flaiano, în 2021.

