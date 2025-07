Milton Justice, regizor american premiat cu Oscar și Emmy, spune că este din ce în ce mai greu de impresionat de către tinerii din noua generație. Cu toate acestea, David Petrovici – un tânăr actor român, recent admis la California Institute of the Arts (CalArts), una dintre cele mai exigente școli de artă din lume – a reușit să-i stârnească atenția regizorului.

„Nu am găsit un asemenea talent la tinerii din zilele noastre”

Milton Justice a mărturisit că David strălucește prin dedicareși creativitate, fiind impresionat de inventivitatea gândirii sale.

Regizorul american l-a comparat pe David cu foștii săi studenți Mark Ruffalo și Bryce Dallas Howard, deveniți ulterior nume de referință la Hollywood, menționând că David Petrovici are potențialul de a aduce valoare oricărei instituții sau persoane care investește în dezvoltarea lui profesională.”, a mărturisit regizorul american.

„Sunt profesor de 35 de ani, lucrez în industrie de 50. Sunt, în continuare, cinic. Nu mă mai surprinde nimic. Dar David m-a surprins. La modul foarte sincer, nu am găsit un asemenea talent la tinerii din zilele noastre. David strălucește prin dedicare și creativitate, iar ca regizor în devenire, m-a impresionat prin inventivitatea gândirii sale.”

„Se întâmplă rareori să întâlnim un om ca tine”

David Petrovici este primul tânăr actor român admis la California Institute of the Arts (CalArts), una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ artistic din lume, fondată de Walt Disney.

Institutul este cunoscut pentru formarea unor artiști de renume internațional în domeniul teatrului, filmului și animației.

Performanța lui David a fost remarcată încă din etapa de admitere la CalArts, primind din partea comisiei de evaluare următorul feedback: „Se întâmplă rareori să întâlnim un om ca tine, pe care să-l considerăm alegerea perfectă pentru CalArts!”

„Asta e esența actoriei!”

Ce a văzut Milton Justice în David? Nimic spectaculos la început. „Mi s-a părut doar un alt copil”, povestește el despre prima lor întâlnire la un atelier Actor’s Anonymous, la București.

Apoi, în timpul unui exercițiu actoricesc dificil, care presupunea o intrigă absurdă și replici lipsite de sens aparent, David a făcut ce fac doar actorii mari și anume a săpat sub cuvinte.

„Ceea ce m-a frapat a fost că nu s-a temut de dificultate. A mers acolo, în zona aceea sensibilă, dureroasă și riscantă. Asta e esența actoriei”,explică Justice.

„David a mers direct la munca autentică. Și asta e rar!”

Regizorul îl compară cu Mark Ruffalo, actorul american pe care l-a remarcat în tinerețe, tot în clasă. „Am avut același sentiment: un copil care are acel ceva”, mărturisește Milton Justice.

Într-o industrie obsedată de rezultate, de imagine și de viralizare, este important ca un mentor autentic ca Justice caută în continuare adevărul în simplitate. „David nu a trecut prin faza clișeului. A sărit-o. A mers direct la munca autentică. Și asta e rar.”

Tânărul a participat la un stagiu de pregătire în Los Angeles, prin intermediul companiei IFavor Entertainment, unde a avut ocazia să interacționeze cu mai mulți profesioniști din industrie: Brad Koepenick, Tony Cronin, Jeremy Kagan, Louis Fantasia, Harrison Engle, Ninon Aprea și Karen Sperling (nepoata lui Harry Warner, cofondator Warner Bros.). În urma acestei experiențe, David a realizat un documentar de o oră despre viața artistică din Los Angeles.

În portofoliul său se remarcă și scurtmetrajul „Heaven Is Complicated”, care i-a adus Premiul pentru cea mai bună comedie de scurtmetraj în cadrul Bucharest Best Comedy Film Festival 2023, pe când avea doar 17 ani. Cu această ocazie, a colaborat cu actorul Horațiu Mălăele, care i-a remarcat talentul și prezența scenică, afirmând că David are acel „ceva” care îl va duce departe.

Absolvent al Școlii Internaționale Avenor College din București, David este unul dintre tinerii formați și sprijiniți de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

A participat la numeroase programe artistice, printre care concursul „Fă primul pas spre marea scenă” din 2021, unde a interpretat cu sensibilitate celebrul monolog din scena balconului, din „Romeo și Julieta” de William Shakespeare.

Înscrieri în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Rom âniei 2025”

Reamintim că David a fost selectat în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României – un program care aduce în prim-plan tineri excepționali din domenii diverse, de la știință la artă.

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României 2025” este o inițiativă a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, prin care își propune să identifice și să promoveze tineri cu realizări remarcabile în domenii precum știință, artă, sport sau inovație.

Campania își propune să aducă în prim-plan poveștile și realizările celor mai remarcabili copii și tineri din România, care, prin pasiunea, dedicarea și talentul lor, au reușit să se facă remarcați la nivel național și internațional.

În catalogul excelenței românești vor fi incluși olimpici internaționali, câștigători ai concursurilor internaționale și naționale (medalii de aur, argint și bronz). Campania va prezenta modele de inspirație, ilustrând cu mândrie diversitatea talentelor din întreaga țară. Înscrierile în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” se fac pe fundatiadanvoiculescu.ro.

