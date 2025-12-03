Prima pagină » Actualitate » A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției. Avea 86 de ani

A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției. Avea 86 de ani

03 dec. 2025, 19:32, Actualitate
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției. Avea 86 de ani
sursa foto: Mediafaxfoto

Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani.

Ministru al Justiției și profesor universitar, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. În ani 1969 și în 1982, ea a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg. În anul 1975, Rodica Stănoiu obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române. În anul 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Din anul 1995 și până în anul 2005, Rodica Stănoiu a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a ocupat aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu anul 1996, Rodica Stănoiu a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost Ministru al Justiției.

Autorul recomandă:

Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
19:56
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
INEDIT A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
19:27
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
ULTIMA ORĂ Cazul care a cutremurat România, la final. Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat definitiv. Acesta și-a ucis iubita însărcinată, mințind ulterior că femeia s-a sinucis
19:01
Cazul care a cutremurat România, la final. Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat definitiv. Acesta și-a ucis iubita însărcinată, mințind ulterior că femeia s-a sinucis
UPDATE Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei/Rafinăria Petrobrazi, conectată la sistemul Apa Nova Ploiești
18:51
Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei/Rafinăria Petrobrazi, conectată la sistemul Apa Nova Ploiești
Mediafax
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Tzanca Uraganu, acuzat de derapaje la adresa femeilor, și Dani Mocanu, condamnat și fugar, în top 3 al celor mai ascultați artiști pe Spotify
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini
EXTERNE Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală
19:12
Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală
EXTERNE Ursula von der Leyen a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene
19:08
Ursula von der Leyen a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene
EXCLUSIV Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
19:02
Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
EXTERNE Elon Musk, predicții pentru următorii 12 de ani. Miliardarul consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA
18:40
Elon Musk, predicții pentru următorii 12 de ani. Miliardarul consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA
POLITICĂ Ponta îl susține pe Băluță la Primăria Capitalei. „Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul”
18:27
Ponta îl susține pe Băluță la Primăria Capitalei. „Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul”

Cele mai noi