Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani

Artistul Adrian Pleșca, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit, marți după-amiază, la 64 de ani. Potrivit surselor Gândul, solistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă.

Soția artistului ar fi chemat imediat o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian Pleșca la Spitalul Pantelimon, acolo unde s-a produs decesul.

Adrian Pleșca s-a născut în 31 martie 1961. A urmat cursurile Facultății de Metalurgie din cadrul Universității Politehnice din București și a lucrat la Combinatul Siderurgic Călărași.

În octombrie 1982 a început să cânte cu formația Timpuri Noi, pe care a fondat-o împreună cu prietenul său din copilărie, Răzvan Moldovan și a devenit cunoscut drept Artan. După 1990, trupa a ajuns celebră cu piese ca „Stere” sau „Tanța”.

În cei aproape 30 de ani de Timpuri Noi, Artan a făcut o pauză de cinci ani, între februarie 2001 și 2006, când a înființat trupa Partizan, care avea să dea lovitura cu piesa „Fata mea”.

În 2004, trupa Partizan s-a destrămat, iar Artan a reînființat Timpuri Noi. În 2009 părăsește pentru a doua oară formația. Reînfințează formația Partizan în 2011, pe care o părăsește în martie 2019. După o pauză muzicală de trei ani, revine iarăși în Partizan în martie 2022.

În octombrie 2025, Adrian Pleșca, a fost acuzat că ar fi hărțuit o tânără de 18 ani, într-un club din București.

Poliţia Capitalei a anunțat că s-a autosesizat, după ce mama fetei a relatat în mediul online că Artan ar fi încercat să o sărute cu forța pe tânără. Artistul a transmis pe Facebook că regretă cele întâmplate și își cere iertare celor afectați de comportamentul său.

Foto: Facebook

Știre în curs de actualizare