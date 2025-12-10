Prima pagină » Actualitate » A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului

10 dec. 2025, 13:27, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O tânără de 22 de ani, care a fost un pic prea conștiincioasă la locul de muncă, ajungâd la birou chiar și cu 45 de minute mai devreme, a fost concediată. Tânăra a dat apoi firma în judecată, dar o instanță de judecată din Alicante, Spania, i-a dat știg de cauză tot angajatorului.

Tânăra de 22 de ani lucra pentru o companie de logistică și își făcuse un obicei din a ajunge cu până la 45 de minute înainte de începerea turei sale, la ora 7:30 dimineața. Și cu toate că punctualitatea este, de obicei, văzută ca un semn de angajament, pentru superiorii săi, practica sa a devenit o situație problematică, care a început să afecteze dinamica echipei.

Conform companiei, femeia își completa pontajul începând cu ora 6:45 ori 7:00, spunând astfel că lucrează, deși în cele mai multe cazuri la orele respective nu îi erau repartizate sarcini de serviciu, conform Noticias Caracol.

Inițial, a fost avertizată verbal, apoi conducerea firmei a decis o informeze oficial trebuie respecte programul convenit. A primit și un avertisment în 2023, însă tânăra și-a continuat rutina de a sosi devreme la serviciu.

Luând în considerare caracterul repetat al comportamentului ei, compania a hotărât să o concedieze pe tânără pentru ceea ce a considerat a fi o abatere gravă de la regulamentul de funcționare. În motivație, angajatorul a spus angajata nu respecta instrucțiunile directe și perturba coordonarea echipei.

Nemulțumită de decizie, tânăra a hotărât să conteste concedierea. Aceasta a menționat că venea mai devreme la serviciu deoarece volumul de muncă era mare și că, mai mult, voia să fie la curent cu sarcinile care îi erau atribuite. Chiar și așa, în timpul procesului de apel, nu a prezentat nicio dovadă care să îi susțină afirmația.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În plus, angajatorul a mai declarat că femeia nu doar nu și-a respectat programul de lucru, însă a încercat să se conecteze la aplicația companiei înainte de a ajunge fizic la birou, de mai multe ori. Ea ar fi vândut și o baterie auto a companiei fără permisiune, fapt ce a constituit o altă abatere.

Tribunalul Social din Alicante a examinat acest caz și a concluzionat nu era vorba numai de o chestiune de punctualitate, ci de un refuz repetat de a respecta regulamentul intern. Hotărârea a subiliat faptul că atitudinea angajatei „a prejudiciat organizarea internă și a deteriorat relația de încredere”, aspecte importante ale oricărui raport de muncă. Drept urmare, instanța a confirmat concedierea și a stabilit societatea a acționat în limitele legii.

Cele mai noi