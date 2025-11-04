Angajata centrului pentru persoane cu dizabilități din Bihor, surprinsă în timp ce lovea violent un beneficiar al instituției, a fost reținută.

Poliția Bihor a anunțat, marți dimineața, că o infirmieră din cadrul centrului de recuperare pentru persoane cu dizabilități din Bratca, a fost reținută, după ce filmările, în care aceasta lovea un pacient, au fost publicate.

Inculpata este o femeie în vârstă de 45 de ani, din comuna Bratca, județul Bihor, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă în raport cu infracțiunea de lovirea sau alte violențe.

„Din cercetările efectuate de polițiștii de investigații criminale a rezultat că, la data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 15.00, în timp ce aceasta se afla în curtea unui centru de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități, din localitatea Bratca, județul Bihor, unde își desfășura activitatea în calitate de infirmieră, ar fi agresat o tânără, de 20 de ani, persoană internată în cadrul centrului, prin lovire cu o nuia. În același context, un bărbat, de 36 de ani, internat în centru, ar fi agresat-o pe tânără, prin lovire cu piciorul. În urma agresiunii, tânăra a suferit leziuni care necesită pentru vindecare între 2 și 3 zile de îngrijiri medicale”, transmite Poliția Bihor.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale o vor prezenta pe femeia de 45 de ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd, în vederea dispunerii de măsuri legale.

Celălalt agresor este un beneficiar al centrului

În imaginile publicate, în afară de infirmieră, mai apare un bărbat, care îl lovește cu piciorul pe pacient. Agresorul este un bărbat în vârstă de 36 de ani, tot beneficiar al centrului. Acesta urmează să fie supus unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru stabilirea prezenței discernământului.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd.

Foto: Facebook

