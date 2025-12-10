Kim Jong-Un anunță „o nouă eră”: înăsprirea regimului. De ce a ajuns Donald Trump invidios pe liderul nord-coreean

O nouă eră politică se anunță în Coreea de Nord, ca urmare a „ședinței plenare” a celui de-al Optulea Comitet Central al Partidului Muncitorilor, din data de 9 decembrie. Cu această ocazie, liderul nord-coreean Kim Jong-Un și-a exprimat convingerile radicale cu privire la înăsprirea regimului de la Phenian.

În paralel cu această ședință politică, Phenianul a lansat 10 runde de proiectile în direcția nordică a Mării Galbene, conform rapoartelor sud-coreene actuale, din 10 decembrie, care au detectat aceste mișcări militare cu scop de intimidare.

La momentul actual, se vorbește despre prefigurarea graduală a unei noi ere politice în Coreea de Nord, ca urmare a intensificării cooperării bilaterale dintre Moscova si Phenian, ridicând semne de întrebare atât pentru Coreea de Sud, cât și pentru Statele Unite ale Americii.

Ce este „kimjongunismul”?

Kim Jong-Un își reafirmă convingerile politico-militare anti-americane, cu privire la poziția Coreei de Nord în Nord-Estul Asiei, punând, astfel, bazele unui nou curent ideologic „kimjongunist”, care diferă de ideologia „juche” a predecesorilor săi prin agresivitate sporită și strategii noi geopolitice de tip „hard power”, așa cum susține expertul Yang Moo-Jin din cadrul Universității de Studii Nord Coreene.

Atât în plan intern, cât și în plan extern, liderul de la Phenian vede un viitor pozitiv pentru Coreea de Nord, mai ales după semnarea parteneriatului strategic cu Federația Rusă în 2024 si implicarea trupelor nord-coreene în conflictul militar ruso-ucrainean.

De asemenea, conform ședinței plenare din 9 decembrie, cel de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor se va organiza în următoarele luni, cu scopul de a redefini direcțiile Coreei de Nord pe plan național și regional.

„Coreea de Nord se va folosi de cel de-al Nouălea Congres al Partidului pentru a promova statutul de lider al Președintelui Kim și a simboliza puterea absolută, accelerând ideologia revoluționară a lui Kim Jong-Un în societate.” afirmă Bomi Kim, directorul catedrei de Studii Nord Coreene din cadrul Institutului Strategic de Securitate Națională.

Așadar, viitorul congres va pune, cel mai probabil, bazele unui nou plan economic de 5 ani, menit să recalibreze prioritățile militare și externe ale Phenianului.

În pofida escaladării recente a tensiunilor dintre Seoul si Phenian, comunitate internațională încă speră la dialog pașnic și unificare, încurajând Phenianul să participe la următoarea convenție UNESCO din cadrul Comitetului Patrimoniului Mondial, ce va avea loc în luna iulie a anului 2026, în Coreea de Sud. Cu toate acestea, canalele diplomatice nu par sa aibă efect asupra liderului Kim Jong-Un care refuză constant orice dialog cu Seoul.

Nu este prima oară când Phenianul se arată dezinteresat de propunerile occidentale pentru remedierea problemei Nord-Sud.

De ce este Trump invidios pe granița lui Kim?

Deși relația dintre Phenian și Seoul nu a cunoscut nicio îmbunătățire în ultimii ani, Președintele american Donald Trump declară că invidiază complexitatea granițelor nord-coreene, datorită celor 7 rânduri de sârmă ghimpată și electrică. Fiecare „zid” dispune de o putere de un milion volți, în așa fel încât să nu permită înaintarea celor care vor să părăsească țara.

„Aș spune că există o țară care are probabil o graniță mai puternică. Știți care este aceea? Coreea de Nord…” afirmă Trump.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI