Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru: „S-a mutat la Cer o stea a demnității românești”

Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru. Acesta a transmis un amplu mesaj pe Facebook, în care spune că „un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie”.
„Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească.
S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu.
Pe pământ rămâne datoria noastră: să nu uităm. Un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie.
Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat – nu din milă, ci din recunoștință.
Dumnezeu să-l odihnească în ceata drepților, să mângâie și să întărească familia sa – condoleanțe.
Iar nouă să ne dăruiască înțelepciunea de a nu mai trăi uitând cine suntem”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.
Radu Theodoru, fost general în rezervă, a murit marți dimineață, pe 9 decembrie, la vârsta de 101 ani. Fiica sa a publicat pe Facebook un mesaj emoționant prin care îl descrie ca pe un om dedicat idealurilor sale și patriotismului. Află AICI cine a fost generalul Radu Theodoru.
