Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru: „S-a mutat la Cer o stea a demnității românești”

Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru. Acesta a transmis un amplu mesaj pe Facebook, în care spune că „un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie”.

„Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească.

S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu.

Pe pământ rămâne datoria noastră: să nu uităm. Un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie.

Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat – nu din milă, ci din recunoștință.

Dumnezeu să-l odihnească în ceata drepților, să mângâie și să întărească familia sa – condoleanțe.

Iar nouă să ne dăruiască înțelepciunea de a nu mai trăi uitând cine suntem”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.