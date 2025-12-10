ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis o cale extraordinară de atac formulată de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, și a decis anularea condamnării definitive de 6 ani de închisoare. Hotărârea vine la aproape trei ani după ce Duță fusese condamnat definitiv, în iulie 2022, într-un dosar instrumentat de DNA.

Lucian Duță a fost președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), susținut politic de PDL, în perioada guvernelor Boc. A avut un rol central în proiectele IT majore din sistemul de asigurări de sănătate: SIUI (sistemul informatic unic integrat), cardul de sănătate, rețeta electronică, potrivit Mediafax.ro.

Decizia luat ă azi:

Admite recursul în casa ţie formulat de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian împotriva deciziei penale nr. 1049/A din data de 25 iulie 2022 pronun ţate de Curtea de Apel Bucureşti – Sec ţia I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018(171/2021). Caseaz ă în parte hot ăr ârea atacat ă, numai sub aspectul acţiunii penale, cu referire la inculpatul Duţă Nicolae-Lucian şi rejudec ând, în aceste limite: În baza art.448 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedur ă penală raportat la art.396 alin. 6 din Codul de procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal fa ţă de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian sub aspectul săv âr şirii infracţiunii de luare de mită, în form ă continuată, prevăzută de art.289 alin.1 din noul Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 din noul Cod penal și art.5 alin.1 din noul Cod penal.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul Bucure şti – Sec ţia I Penală în baza sentin ţei penale nr. 1407/27.11.2020 a Tribunalului Bucureşti – Sec ţia I Penală, modificată prin decizia penală sus- menţionată , în ceea ce îl prive ște pe inculpatul Duţă Nicolae-Lucian.

Menţine dispoziţiile privind confiscarea specială precum şi măsurile asiguratorii conform sentinţei penale nr.1407/F/27.11.2020 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Sec ţia I-a penală, în dosarul nr.45188/3/2018, şi deciziei penale sus-menționate. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului în casa ţie răm ân în sarcina statului. Definitiv ă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 decembrie 2025.

Acuzațiile aduse fostului șef CNAS

Procurorii anticorupție l-au acuzat pe fostul șef al CNAS că ar fi primit mită în valoare de 6,3 milioane de euro pentru atribuirea unui contract din fonduri publice către două firme de software, în legătură cu implementarea cardului național de sănătate.

