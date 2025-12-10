Prima pagină » Justiție » ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță

ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță

Mara Răducanu
10 dec. 2025, 14:59, Justiție
ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis o cale extraordinară de atac formulată de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, și a decis anularea condamnării definitive de 6 ani de închisoare. Hotărârea vine la aproape trei ani după ce Duță fusese condamnat definitiv, în iulie 2022, într-un dosar instrumentat de DNA.

Lucian Duță a fost președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), susținut politic de PDL, în perioada guvernelor Boc. A avut un rol central în proiectele IT majore din sistemul de asigurări de sănătate: SIUI (sistemul informatic unic integrat), cardul de sănătate, rețeta electronică, potrivit Mediafax.ro.

Decizia luată azi:

  • Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian împotriva deciziei penale nr. 1049/A din data de 25 iulie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018(171/2021). Casează în parte hotărârea atacată, numai sub aspectul acţiunii penale, cu referire la inculpatul Duţă Nicolae-Lucian şi rejudecând, în aceste limite: În baza art.448 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art.396 alin. 6 din Codul de procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.289 alin.1 din noul Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 din noul Cod penal și art.5 alin.1 din noul Cod penal.
  • Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în baza sentinţei penale nr. 1407/27.11.2020 a Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, modificată prin decizia penală sus-menţionată, în ceea ce îl privește pe inculpatul Duţă Nicolae-Lucian.
  • Menţine dispoziţiile privind confiscarea specială precum şi măsurile asiguratorii conform sentinţei penale nr.1407/F/27.11.2020 pronunţate de Tribunalul Bucureşti Secţia I-a penală, în dosarul nr.45188/3/2018, şi deciziei penale sus-menționate. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului în casaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 decembrie 2025.

Acuzațiile aduse fostului șef CNAS

Procurorii anticorupție l-au acuzat pe fostul șef al CNAS că ar fi primit mită în valoare de 6,3 milioane de euro pentru atribuirea unui contract din fonduri publice către două firme de software, în legătură cu implementarea cardului național de sănătate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ CCR a amânat pentru 28 decembrie decizia pe legea pensiilor magistraților. Judecătorii au dat verde majorării taxelor de la 1 ianuarie 2026
13:00
CCR a amânat pentru 28 decembrie decizia pe legea pensiilor magistraților. Judecătorii au dat verde majorării taxelor de la 1 ianuarie 2026
EXTERNE Cum se implică Trump în alegerile din Honduras? Guvernanții acuză o „lovitură de stat”
05:00
Cum se implică Trump în alegerile din Honduras? Guvernanții acuză o „lovitură de stat”
JUSTIȚIE Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești
20:56, 08 Dec 2025
Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești
BREAKING NEWS Radiografia unui moment istoric care a scindat România în două. Cum arată țara noastră la un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR: „Ciopârțirea democrației cu satârul” / „Anularea a apărat procesul democratic”
07:00, 06 Dec 2025
Radiografia unui moment istoric care a scindat România în două. Cum arată țara noastră la un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR: „Ciopârțirea democrației cu satârul” / „Anularea a apărat procesul democratic”
Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
16:16, 05 Dec 2025
Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
DETALII EXCLUSIVE Se „scufundă” PNL Brașov? Scandalul „Depozit de combustibili la Feldioara”, vârful aisbergului. Suspiciunile DNA zguduie din temelii întreg eșafodajul liberal brașovean: abuz în serviciu, trafic de influență, control politic al unor funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean
15:41, 05 Dec 2025
Se „scufundă” PNL Brașov? Scandalul „Depozit de combustibili la Feldioara”, vârful aisbergului. Suspiciunile DNA zguduie din temelii întreg eșafodajul liberal brașovean: abuz în serviciu, trafic de influență, control politic al unor funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O specie necunoscută a fost descoperită la 4.000 de metri adâncime în ocean
SPORT Acasă la VICECAMPIOANA europeană. Ce pasiune are
16:25
Acasă la VICECAMPIOANA europeană. Ce pasiune are
EXTERNE Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
15:53
Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
HOROSCOP Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
15:42
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
EXCLUSIV Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere
15:40
Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere
ECONOMIE „Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici
15:34
„Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici
EXTERNE Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat”
15:27
Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat”

Cele mai noi