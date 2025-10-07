ACCIDENT grav cu șase victime la Cluj. O femeie a murit după ce ambulanța în care se afla s-a ciocnit violent cu un autoturism pe DN1

Accident grav, luni seară, pe drumul național DN1 (E60), la ieșire din Huedin, județul Cluj. O ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță a fost implicată într-un impact violent cu un autoturism. Pacienta transportată de autosanitară, o femeie de 73 de ani, a murit, iar alte cinci persoane, printre care și o fetiță de 9 ani, au fost transportate la spital.

O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Cluj și un autoturism s-au ciocnit violent, luni seară, pe DN1 (E60), la ieșirea din orașul Huedin. Impactul a fost atât de puternic încât echipajele de intervenție au fost nevoite să descarcereze șoferul ambulanței, care era conștient, dar rănit.

Pacienta transportată de autosanitară, o femeie de 73 de ani, se afla în stop cardio-respirator în momentul accidentului. „S-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă, din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul acesteia”, a transmis ISU Cluj.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs după ce un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, aflat la volanul unui autoturism cu patru pasageri – trei adulți și o fetiță de aproximativ 9 ani – ar fi pătruns pe sensul opus de mers, într-o curbă periculoasă, izbind ambulanța aflată în regim prioritar.

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulți și un minor, pe direcția orașului Huedin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, în condiții ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu o ambulanță aflată în regim prioritar”, a transmis IPJ Cluj, potrivit News.ro.

În urma impactului, cinci persoane – doi bărbați și două femei cu vârste între 40 și 51 de ani, precum și o fetiță de 9 ani – au fost transportate la spital. De asemenea, cei doi membri ai echipajului de pe ambulanță au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Toate persoanele implicate au necesitat îngrijiri medicale, însă, din păcate, pacienta transportată, o femeie de 73 de ani, a fost declarată decedată la fața locului”, au precizat reprezentanții ISU Cluj.

La misiune au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD – dintre care una de terapie intensivă mobilă – și două echipaje SAJ.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.