Incident grav în județul Cluj. Un bărbat a fost lovit cu o bâtă în cap pentru că nu știa versurile unui colind

Un bărbat de 44 de ani a avut o noapte de coșmar, în județul Cluj. În ziua de Ajun, pe 24 decembrie 2025, a mers la colindat, alături de un grup, în Huedin. Pentru că nu știa versurile unui colind, a pornit un întreg scandal și a fost lovit violent în cap cu o bâtă. Agresorul a fot arestat preventiv.

Incidentul a avut loc în orașul Huedin din județul Cluj, în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2025. Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Sălaj, a fost lovit cu bâta în cap, în urma unui scandal, pentru că nu știa versurile unui colind. Incidentul a fost sesizat prin 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii, scrie Digi24.

Potrivit datelor, un tânăr de 23 de ani l-a lovit de repetate ori pe bărbat, folosindu-se de o bâtă de recuzită. Ulterior, un minor de 17 ani ar fi participat și el la agresiune. După ce agresorul de 23 de ani a fost reținut și încarcerat într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă, s-a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Sunt continuate cercetările sub coordonarea Parchetului, pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În fapt, în data de 24 decembrie, în jurul orei 18, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Fildului din orașul Huedin, se află o persoană inconștientă. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 23 de ani, din județul Sălaj, ar fi agresat un bărbat de 44 de ani, din același județ, folosind un obiect contondent, aplicându-i mai multe lovituri.

De asemenea, în conflict ar fi intervenit și un minor de 17 ani, domiciliat în județul Sălaj, care ar fi exercitat acte de violență asupra aceleiași persoane vătămate”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

