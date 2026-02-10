Prima pagină » Actualitate » Patrick André de Hillerin distruge mitul condicii de prezență: „Niciun document intern nu poate bate legea muncii”

Patrick André de Hillerin distruge mitul condicii de prezență: „Niciun document intern nu poate bate legea muncii”

Bianca Dogaru
10 feb. 2026, 08:56, Actualitate
Patrick André de Hillerin distruge mitul condicii de prezență: „Niciun document intern nu poate bate legea muncii

Patrick André de Hillerin explică, printr-o experiență personală din mediul privat, de ce condica de prezență și regulamentele interne nu pot încălca legea muncii. Jurnalistul arată clar că niciun document semnat în interiorul unei firme nu poate anula drepturile legale ale angajaților, inclusiv plata orelor suplimentare.

Patrick André de Hillerin povestește că, după o pauză din presă, a lucrat în publicitate, într-o agenție mare. Acolo, angajații au primit un document intern cu reguli stricte legate de program și muncă.

„În documentul cu pricina, printre altele, se specifica faptul că nu există plata orelor suplimentare, că firma funcționează după alte principii etc., etc. În mail-ul prin care ne-a fost comunicat documențoiul cu pricina ni s-a comunicat și că trebuie să-l semnăm, ca un soi de anexă a contractului de muncă, deși nu semnasem niciun contract de muncă. Ăla, cumva, devenea contractul nostru de muncă.”

Ulterior, în firmă a apărut o condică de prezență, menită să controleze programul angajaților. Jurnalistul afirmă că a refuzat să o completeze.

„După o vreme, la recepția de la parterul clădirii a apărut o condică de prezență. Ea era, cumva, menită să-i strunească pe „ăia de la creație”, care prea aveau un program neconform cu standardele conformiste ale… (nu contează ale cui). Nu cred că am semnat în condica aia mai mult de două-trei ori. După care am refuzat.”

Refuzul de a semna condica a dus la o discuție directă cu șeful agenției. Atunci, jurnalistul a explicat problema legală.

„Suntem în România și aici există niște legi. Niciun doument intern nu poate bate legea muncii. Deci nu pot semna ceva ilegal, care spune că nu am drept la ore suplimentare. Asta e una. A doua chestie e că dacă semnez condica atunci când vin și atunci când plec, las o dovadă clară că eu fac foarte multe ore suplimentare. Eu nu aș folosi niciodată asta ca probă împotriva firmei. Acum, că mă simt bine aici. Dar dacă înnebunesc? Dacă o iau razna? Dacă dau compania în judecată că nu mi se plătesc orele suplimentare, a căror efectuare o pot dovedi cu condica? A doua zi, la cafeaua de dimineață, toată firma vorbea despre dispariția miraculoasă a condicii de prezență.”

 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SPORT Managerul Thomas Frank i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Ce statut va avea românul la Tottenham
10:54
Managerul Thomas Frank i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Ce statut va avea românul la Tottenham
CINEMA Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani
10:44
Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă a găsit vinovații pentru că Guvernul Bolojan vrea să normeze „ca în fabrică” munca actorilor: Suveraniștii sunt de vină
10:33
Tudor Chirilă a găsit vinovații pentru că Guvernul Bolojan vrea să normeze „ca în fabrică” munca actorilor: Suveraniștii sunt de vină
METEO Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie 2026
10:16
Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie 2026
TRAGEDIE Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
09:59
Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
Gândul de Vreme România, din nou sub asediul frigului și al ninsorii. Detalii de ultimă oră, direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
09:54
România, din nou sub asediul frigului și al ninsorii. Detalii de ultimă oră, direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Cancan.ro
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Ești obligat să oprești dacă te afli pe banda 2 când pietonul începe traversarea? Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce zăpada este albă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe