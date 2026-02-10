Patrick André de Hillerin distruge mitul condicii de prezență: „Niciun document intern nu poate bate legea muncii”

Patrick André de Hillerin explică, printr-o experiență personală din mediul privat, de ce condica de prezență și regulamentele interne nu pot încălca legea muncii. Jurnalistul arată clar că niciun document semnat în interiorul unei firme nu poate anula drepturile legale ale angajaților, inclusiv plata orelor suplimentare.

Patrick André de Hillerin povestește că, după o pauză din presă, a lucrat în publicitate, într-o agenție mare. Acolo, angajații au primit un document intern cu reguli stricte legate de program și muncă.

„În documentul cu pricina, printre altele, se specifica faptul că nu există plata orelor suplimentare, că firma funcționează după alte principii etc., etc. În mail-ul prin care ne-a fost comunicat documențoiul cu pricina ni s-a comunicat și că trebuie să-l semnăm, ca un soi de anexă a contractului de muncă, deși nu semnasem niciun contract de muncă. Ăla, cumva, devenea contractul nostru de muncă.”

Ulterior, în firmă a apărut o condică de prezență, menită să controleze programul angajaților. Jurnalistul afirmă că a refuzat să o completeze.

„După o vreme, la recepția de la parterul clădirii a apărut o condică de prezență. Ea era, cumva, menită să-i strunească pe „ăia de la creație”, care prea aveau un program neconform cu standardele conformiste ale… (nu contează ale cui). Nu cred că am semnat în condica aia mai mult de două-trei ori. După care am refuzat.”

Refuzul de a semna condica a dus la o discuție directă cu șeful agenției. Atunci, jurnalistul a explicat problema legală.

„Suntem în România și aici există niște legi. Niciun doument intern nu poate bate legea muncii. Deci nu pot semna ceva ilegal, care spune că nu am drept la ore suplimentare. Asta e una. A doua chestie e că dacă semnez condica atunci când vin și atunci când plec, las o dovadă clară că eu fac foarte multe ore suplimentare. Eu nu aș folosi niciodată asta ca probă împotriva firmei. Acum, că mă simt bine aici. Dar dacă înnebunesc? Dacă o iau razna? Dacă dau compania în judecată că nu mi se plătesc orele suplimentare, a căror efectuare o pot dovedi cu condica? A doua zi, la cafeaua de dimineață, toată firma vorbea despre dispariția miraculoasă a condicii de prezență.”

