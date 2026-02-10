Călin Georgescu a fost în această dimineață la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ieri, judecătorii Tribunalului București au hotărât că procesul în cazul primului său dosar poate începe. Instanța a analizat modul în care a fost făcută ancheta și a stabilit că aceasta e legală.

Fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de câteva zeci de susținători, care au scandat, la fel ca de obicei, „Călin, te iubim!”, „Călin Georgescu președinte” și „Turul doi înapoi”.

După ce a semnat controlul judiciar, Călin Georgescu a făcut următoarele declarații:

„Sigur că e un moment greu, dar și înălțător și oamenii simt că adevărul a fost ascuns, că se iau decizii împotriva lor și că încrederea s-a rupt definitiv, în special față de clasa politică. Toată clasa politică e de acord că trebuie să înșele poporul român. Dacă mă uit la dezastrul care e azi în țară, înseamnă că această monstruoasă coaliție nu e în regulă. Dacă PSD tace, atunci PSD nu s-a reformat, ci a trădat. În același timp a apărut un raport SUA și acesta e doar începutul, vor urma si alte clarificări. Cert este că viitorul țării noastre nu se decide în afară, ci aici. Se vede că minciuna este zdrobitoare și este și foarte complicată. Adevarul e simplu și limbede. Exista și oameni care își vor face datoria. Să se desecretizeze ședința CSAT și ședința CCR și eu le transmit că nu trebuie să scrie niciun raport, doar trebuie să desecretizeze ședința CSAT, atat,” a transmis Georgescu.

Tribunalul București a respins, luni, contestația depusă de avocații lui Călin Georgescu și a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care fostul candidat la președinție este acuzat de propagandă legionară.

Magistrații au respins cererile avocaților lui Călin Georgescu și au validat rechizitoriul Parchetului. Hotărârea a fost luată cu votul a doi judecători din trei. Astfel, dosarul intră în faza de judecată de fond.

AUTORUL RECOMANDĂ: