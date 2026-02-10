Moscova a acuzat Washingtonul că nu a răspuns propunerii lui Vladimir Putin privind o contribuție de 1 miliard de dolari la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump, finanțată exclusiv din active rusești înghețate în SUA.

Kremlinul se plânge că administrația Trump nu au oferit niciun răspuns la oferta președintelui rus Vladimir Putin de a aloca 1 miliard de dolari pentru participarea Rusiei în Consiliul pentru Pace creat chiar de Donald Trump, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov spune că suma ar fi provenit din activele rusești înghețate în Statele Unite și era destinată obținerii unei „calități de membru permanent” în cadrul Consiliului pentru Pace. Fondurile rămase urmau să fie utilizate pentru „reconstrucția postbelică”, conform agenției ruse TASS.

„O astfel de propunere a fost într-adevăr înaintată de președintele rus, dar nu am primit încă un răspuns. Subiectul Consiliului pentru Pace în sine, în conformitate cu instrucțiunile președintelui Rusiei, este încă în lucru la Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu aliații și partenerii noștri”, a declarat Dmitri Peskov, precizând că subiectul unei posibile participări a Rusiei la Consiliul pentru Pace rămâne deschis.

Recomandarea autorului:

