Accident grav la Sibiu cu 7 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un accident grav în care au fost implicate 7 persoane s-a petrecut vineri după-amiază pe un drum județean din Sibiu. Autoritățile au activat imediat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit IPJ Sibiu, accidentul a avut loc pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna, relatează Știripesurse.

Accident grav la Sibiu cu 7 persoane implicate, Planul Roșu de Intervenție activat

Traficul rutier în zonă este complet blocat.

Potrivit ISU Sibiu, în accident au fost implicate două autoturisme și șapte persoane.

La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de intervenție.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și trei ambulanțe SAJ. De asemenea, intervine și un elicopter SMURD.

sursa foto: știridesibiu.ro

Recomandările autorului: