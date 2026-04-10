Accident grav la Sibiu cu 7 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un accident grav în care au fost implicate 7 persoane s-a petrecut vineri după-amiază pe un drum județean din Sibiu. Autoritățile au activat imediat Planul Roșu de Intervenție.
Potrivit IPJ Sibiu, accidentul a avut loc pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna, relatează Știripesurse.
Traficul rutier în zonă este complet blocat.
Potrivit ISU Sibiu, în accident au fost implicate două autoturisme și șapte persoane.
La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de intervenție.
La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și trei ambulanțe SAJ. De asemenea, intervine și un elicopter SMURD.
sursa foto: știridesibiu.ro
