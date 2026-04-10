Accident grav la Sibiu cu 7 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Galerie Foto 4

Un accident grav în care au fost implicate 7 persoane s-a petrecut vineri după-amiază pe un drum județean din Sibiu. Autoritățile au activat imediat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit IPJ Sibiu, accidentul a avut loc pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna, relatează Știripesurse.

Traficul rutier în zonă este complet blocat.

Potrivit ISU Sibiu, în accident au fost implicate două autoturisme și șapte persoane.

La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de intervenție.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și trei ambulanțe SAJ. De asemenea, intervine și un elicopter SMURD.

sursa foto: știridesibiu.ro

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am mai văzut așa ceva”
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Gandalf nu este un vrăjitor, ci o stea care ascunde ceva magic
