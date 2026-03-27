Prima pagină » Actualitate » Accident grav în Dâmbovița între un autobuz plin cu elevi și un TIR. 13 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Accident grav în Dâmbovița între un autobuz plin cu elevi și un TIR. 13 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Bianca Dogaru

Un accident rutier extrem de grav a avut loc vineri dimineață pe DN 7, în localitatea Tărtărești, județul Dâmbovița. Un microbuz care transporta 14 elevi a intrat în coliziune cu un autocamion. Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD pentru a prelua victimele în stare critică.

UPDATE: IGSU a transmis că în accident au fost implicate 13 persoane, din care 11 copii și doi adulți. Cinci persoane, patru copii și un adult, vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare de specialitate. Trei copii vor fi duși la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgoviște. Aceștia sunt conștienți si cooperanți.

Patru elevi și un adult au ajuns la spital cu răni grave

Impactul s-a produs pe sensul de mers București-Pitești, iar primele informații au indicat faptul că trei dintre elevi au suferit leziuni serioase la nivelul capului. În urma evaluării medicale realizate rapid de salvatori, cinci persoane au avut nevoie de transport urgent la unitățile medicale pentru îngrijiri suplimentare.

Traficul în zona localității Tărtășești a fost blocat pe sensul către Pitești, iar circulația se desfășoară alternativ.

„Pompierii dâmbovițeni au fost alertați să intervină în cazul unui accident rutier produs în localitatea Tărtășești, în care au fost implicate un microbuz și un autocamion. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul județului Dâmbovița a fost activat Planul Roșu de Intervenție.”

Pentru gestionarea situației, au intervenit 11 echipaje SMURD, 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport persoane și victime multiple, precum și 1 punct medical avansat. Totodată, la fața locului acționează și 5 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

