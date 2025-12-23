Accident grav pe Autostrada A1, la Săliște, soldat cu patru victime, între care doi copii. Plan Roșu de intervenție, activat

Un grav accident rutier s-a produs marți dimineață pe Autostrada A1, în zona localității Săliște, soldat cu patru victime, dintre care doi copii. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Accidentul a avut loc pe A1 și a implicat un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz, precum și un autoturism care tracta o platformă ce transporta un autoturism.

„Plan Roșu a fost activat în județul Sibiu ca urmare a unui accident rutier produs pe A1, în zona localității Săliște, în care sunt implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz și un autoturism care tracta o platformă care transporta un autoturism”, a anunțat ISU Sibiu.

În microbuz se aflau zece persoane. Dintre acestea, patru au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate de urgență la spital.

Potrivit autorităților, victimele doi copii de 7 și 9 ani cu traumatism cranian, preluat de un echipaj SMURD, ambii fiind preluați de un echipaj SMURD, un bărbat de 30 de ani, cu traumatism cranian și traumatism la un membru inferior și o femeie de 28 de ani, care a suferit un traumatism cranian, de asemenea transportați de urgență la spital, scrie News.ro.

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și o autospecială de descarcerare.

Autoritățile au precizat că, la momentul transmiterii informației, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat, iar traficul în zonă a fost dirijat de echipajele de intervenție pentru prevenirea altor incidente.

Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul.