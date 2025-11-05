Prima pagină » Actualitate » Accident MORTAL pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un pieton a fost lovit de şoferul unui TIR, care se deplasa spre Autostrada 1

05 nov. 2025, 22:25, Actualitate
Galerie Foto 2

Un pieton a murit, miercuri seară, după ce a fost lovit de şoferul unui TIR care se deplasa pe bulevardul Iuliu Maniu, dinspre strada Lujerului către Autostrada 1 (A1).

„Miercuri, în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6. Din informaţiile preliminare, conducătorul unui cap tractor cu remorcă aflat în deplasare pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către A1 a lovit un pieton în împrejurări care vor fi stabilite în urma cercetărilor”, informează Brigada Rutieră a Capitalei, potrivit Știrile Pro TV.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele indicate fiind 0, respectiv negativ.

„Se efectuează cercetarea locului faptei pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie”, potrivit sursei citate.

Circulaţia rutieră se desfăşoară sub îndrumarea poliţiştilor până la finalizarea activităţii de cercetare la faţa locului.

FOTO – Facebook.com/infocamioane

Mediafax
