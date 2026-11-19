Vladimir Putin a declarat la cea de-a doua zi a summitului trilateral de la Shenzhen că Rusia, China și SUA pot consolida stabilitatea global prin cooperare constructivă.

„Națiunile noastre împărtășesc interese coune privind rezoluția conflictelor regionale, și desigur, inclusiv conflictul din Ucraina”, a spus Putin.

Putin a declarat că el, Trump și cu Xi pot aduce o contribuție semnificativă pentru securitatea globală.

„Stimate domnule președinte Xi Jinping, stimate domnule președinte al Statelor Unite, Donald Trump. În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința față de partea chineză și președintelui Republicii Populare Chineze pentru organizarea de astăzi a acestei întâlniri, care are loc pentru prima dată în această formulă, cu participarea liderilor celor trei state, membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – Rusia, Republica Populară Chineză și Statele Unite ale Americii.”, a spus Putin.

Liderul de la Kremlin reamintește că cele trei mari puteri au fost victorioase în cel de-al Doilea Război Mondial desfășurat împotriva fascismului și printre statele fondatoare ale Organizației Națiunilor Unite.

Putin a acuzat în mod repetat Ucraina că este condusă de un regim neonazist controlat de Occident care perturbă pacea internațională. Dictatorul rus a mai acuzat că NATO duce un război indirect cu Rusia în Ucraina cu scopul să destabilizeze regimul de la Moscova. Liderul rus a făcut apel la respectarea dreptului internațional. Pe de altă parte, majoritatea statelor membre UE și NATO au denunțat Rusia pentru încălcarea dreptului internațional și a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Putin are mandat de arestate din partea Curții Penale Internaționale pentru crime de război în Ucraina.

„Cele trei state sunt unite nu doar de statutul de țări victorioase în Al Doilea Război Mondial, ci, mai presus de toate, de responsabilitatea comună de a menține pacea și securitatea internațională. Am fost printre inițiatorii creării ONU, prin urmare, este responsabilitatea noastră să păstrăm și să consolidăm sistemul dreptului internațional, care a fost creat odată cu formarea acestei organizații universale, inclusiv Carta ONU și principiile încorporate în aceasta.”

Putin a vorbit și despre securitatea energetică și alimentară, despre relațiile comerciale dintre marile puteri și soluționarea războiului din Ucraina. În 2014, liderul rus a anexat peninsula ucraineană Crimeea după ce președintele pro-rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a fugit din țară în urma Euromaidanului. În 2022, Putin a declanșat o invazie la scară largă a Ucrainei și a anexat teritorii din patru regiuni ale Donbasului, după ce a acuzat Kievul că încalcă drepturile populației minoritare ruse.

„Cu siguranță, ar trebui să discutăm și despre legăturile economice globale și regionale, despre securitatea alimentară și energetică. Țările noastre au multe interese comune în ceea ce privește rezolvarea conflictelor regionale, inclusiv, desigur, conflictul din Ucraina. Am discutat despre acest lucru ieri cu președintele Republicii Populare Chineze, iar astăzi, la inițiativa președintelui Statelor Unite, am acordat o atenție deosebită acestui subiect în cadrul întâlnirii bilaterale.”

Putin a vorbit și despre interesele comune precum contracararea pericolelor globale actuale, de la terorism la criminalitatea organizată transnațională, făcând apel la cooperare.

„Avem interese comune în lupta împotriva amenințărilor și provocărilor contemporane – terorismul internațional, criminalitatea organizată transnațională și altele. Sunt convins că Rusia, China și Statele Unite, popoarele noastre, sunt capabile să aducă o contribuție semnificativă la consolidarea securității și stabilității în lume, dacă vom coopera în mod constructiv și partenerial, pe baza respectului reciproc, a egalității și a respectării echilibrului intereselor. Vă mulțumesc”, a declarat președintele rus.