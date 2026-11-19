Administrația Națională de Meterologie a emis mai multe coduri de vreme extremă în România. Meteorologii ANM au emis chiar și un cod roşu de vânt puternic valabil în mai multe judeţe din ţară.

Totodată sunt în vigoare și coduri galbene şi portocalii pentru intensificări ale vântului, dar şi un cod galben de ploi însemnate cantitativ în 4 judeţe.

Cod galben de vânt

În intervalul 19 noiembrie, ora 10 – 19 noiembrie, ora 18, la munte vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90…120 km/h.

Cod galben de ploi

În intervalul 19 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 5în județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Maramureș și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

Furtuni violente în întreaga țară

De asemenea, meteorologii ANM au emis mai multe avertizări de tip cod galben, cod portocaliu și cod roșu de vânt puternic pentru regiunile din întreaga țară.

Astfel, în 19 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 1, vântul va avea intensificări în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Dolj, zona joasă a județelor Cluj, Sălaj, Sibiu, Mehedinți și zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea. Vor fi viteze de 50…70 km/h, iar la munte de peste 80…100 km/h.

În același interval, vor fi intensificări puternice ale vântului, în zona joasă a județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba cu rafale de 70…90 km/h, iar în Carpații Occidentali și Meridionali cu rafale de 100…110 km/h și la altitudini mari de 120…140 km/h.

Cod roșu de vânt puternic

De asemenea, meteorologii au emis mai multe coduri de vânt pentru noaptea de joi spre vineri. Așadar, în intervalul 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10, va fi furtună în întreaga țară.

Cod galben

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei, cu viteze de 50…70 km/h.

Cod portocaliu

În Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană la altitudini între 800 și 1200 m, vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar la munte de 100…130 km/h.

Cod roșu

Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120…140 km/h.