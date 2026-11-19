O adolescentă de numai 17 ani a fost găsită inconștientă, joi dimineață, pe partea carosabilă a Șoselei Mihai Bravu din București. La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical, însă pentru tânără nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul. Circumstanțele în care fata a ajuns pe șosea rămân, deocamdată, necunoscute.

Alerta a fost dată în jurul orei 07:40, printr-un apel la numărul de urgență 112. Brigada Rutieră a fost sesizată cu privire la prezența unei persoane aflate în stare de inconștiență pe carosabilul Șoselei Mihai Bravu.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la locul indicat și au confirmat sesizarea. Acolo au identificat o adolescentă de 17 ani, pentru care a fost solicitat și un echipaj medical. Din păcate, în ciuda intervenției, medicii au declarat decesul tinerei.

Poliția cercetează împrejurările în care s-a produs tragedia

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat dacă fata a fost implicată într-un accident rutier sau dacă decesul a survenit în alte circumstanțe. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.