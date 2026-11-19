Președintele chinez Xi Jinping a cerut interzicerea și distrugerea tuturor armelor nucleare, în cadrul summitului trilateral cu Donald Trump și Vladimir Putin, la Shenzhen. Totodată, liderul de la Casa Albă a abordat războiul din Ucraina, programul nuclear iranian și necesitatea cooperării dintre cele trei puteri.

Președinții SUA, Chinei și Rusiei s-au reunit joi, 19 noiembrie, la Shenzhen, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), pentru o întâlnire trilaterală dedicată principalelor probleme de securitate internațională.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au abordat războiul din Ucraina, proliferarea armelor nucleare și relațiile dintre marile puteri, într-un format de dialog direct între cei trei lideri.

Șeful de la Casa Albă a susținut că Statele Unite, China și Rusia trebuie să coopereze pentru a împiedica extinderea numărului de state care dețin arme nucleare. Trump a reiterat că Washingtonul nu va permite Iranului să dezvolte asemenea arme, prezentând programul nuclear iranian drept una dintre principalele preocupări de securitate.

Xi Jinping cere interzicerea și distrugerea tuturor armelor nucleare În timpul summitului, președintele chinez Xi Jinping a pledat pentru eliminarea completă a arsenalelor nucleare la nivel mondial. Potrivit agenției chineze de presă Xinhua, liderul de la Beijing a declarat că armele nucleare „ar trebui interzise în totalitate și distruse complet”. Xi a avertizat și asupra consecințelor unui eventual conflict nuclear, subliniind necesitatea prevenirii unei asemenea confruntări. „Războiul nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat. Este necesar să depunem toate eforturile pentru a preveni un război nuclear și pentru a respecta Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare”, a afirmat președintele chinez. „Victoria Chinei, a Rusiei și a SUA în Al Doilea Război Mondial a adus pace și stabilitate în întreaga lume. Statele trebuie să respecte principiul neintervenției în afacerile interne ale altora. Puteriile mondiale trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială una a celeilalte”, a adăugat Xi. „China, Rusia și SUA trebuie să continue să promoveze rezolvarea conflictelor prin dialog și diplomație. China, Federația Rusă și SUA trebuie să își extindă cooperarea, în loc să rupă legăturile economice și lanțurile de aprovizionare. Trebuie să protejăm ferm ordinea internațională de după război și obiectivele Statutului ONU. Țările trebuie să mențină schimburi regulate la nivel înalt. China, Federația Rusă și SUA nu se pot schimba reciproc și trebuie să respecte alegerile popoarelor lor”, a mai spus liderul de la Beijing.

Trump: „Scriem cu adevărat istorie”

La deschiderea discuțiilor, Trump a afirmat că reuniunea reprezintă un moment important pentru relațiile internaționale, declarând că participanții „scriu cu adevărat istorie” și au „multe lucruri de discutat”. Șeful de la Casa Albă a insistat asupra necesității menținerii dialogului chiar și atunci când statele au poziții divergente. Potrivit lui Trump, în trecut, unii lideri au evitat contactele directe cu țările cu care aveau dezacorduri, însă actuala administrație americană consideră că asemenea discuții sunt necesare. „Noi simțim exact opusul”, a afirmat Trump.