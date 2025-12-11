Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan a semnat noi numiri în Guvern. A pus oameni pe funcții la ARF și la două ministere

11 dec. 2025, 10:21, Actualitate
Ilie Bolojan a semnat noi numiri în Guvern. A pus oameni pe funcții la ARF și la două ministere

Premierul Ilie Bolojan a făcut miercuri o serie de numiri în structurile guvernamentale, la ARF și la două ministere. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial și vizează atât reconfirmarea unor funcții, cât și instalarea unor noi persoane în roluri-cheie ale administrației centrale.

Claudiu Marinel Mureşan a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară. Mureşan a fost ales în 2020 senator din partea USR, după care a activat în grupul PSD şi a candidat pentru un nou mandat la alegerile din 2024 pe lista PSD Sibiu, dar nu a mai intrat în Parlament.

La Ministerul Afacerilor Externe a fost numit un nou secretar de stat

Clara-Alexandra Volintiru se numeşte în funcţia de secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale, cooperare pentru dezvoltare şi drepturile omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe”, se arată în decizia din Monitorul Oficial.

De altfel, Cristian-Gabriel Seidler (USR) ocupă din nou funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al ministrului Apărării Naţionale.

La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Cristian-Gabriel Seidler se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, ministrul Apărării Naţionale”, potrivit deciziei semnate miercuri de premier.

Decizia a fost luată ”având în vedere propunerea domnului Radu-Dinel Miruţă, viceprim-ministru, ministrul Apărării Naţionale, interimar”.

Cristian-Gabriel Seidler a fost numit în luna iulie secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, care şi-a dat demisia la sfârşitul lunii noiembrie. Pe 8 decembrie, în Monitorul Oficial a fost publicată decizia prin care se constata ”încetarea de drept, la data de 28 noiembrie 2025, a exercitării de către Cristian-Gabriel Seidler a funcţiei de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului, ministrul Apărării Naţionale”.

David-Adrian Balaban-Oglan a fost numit consilier onorific al premierului, iar Aurora-Speranţa Munteanu a fost numită consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu

”Având în vedere propunerea doamnei Oana-Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/11.368 din 26 noiembrie 2025 (…), prim-ministrul emite prezenta decizie: Se acordă doamnei Aurora-Speranţa Munteanu calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu. Activitatea doamnei Aurora-Speranţa Munteanu este neremunerată”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

