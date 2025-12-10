Circulația a fost oprită pe A3, după ce un TIR s-a răsturnat

Circulația a fost oprită, miercuri dimineață, pe Autostrada A3, la kilometrul 30, după ce un TIR s-a răsturnat. Reprezentanții CNAIR au anunțat spre ce direcție este dirijat traficul.

UPDATE: CNAIR anunță reluarea circulației

Circulația a fost reluată după cum urmează:

– Calea 2 (Ploiești-București), b1 + banda de urgență

– Calea 1 (București-Ploiești), banda de urgență

Știrea inițială

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU, Poliției Rutiere și echipele Secției Autostrăzi.

„Atenție șoferi. Circulație oprită pe autostradă A3, km 30, din cauza unui tir răsturnat. La fața locului sunt prezente echipe ale ISU, Poliție Rutieră și echipele Secției Autostrăzi.

Rută ocolitoare (dirijat de poliție): A3, km 26 – Balotești.

Participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren”, a notat CNAIR pe Facebook, în urmă cu puțin timp.

Incident grav și la Aleșd (Bihor): explozie puternică într-un bloc

Un alt incident grav a avut loc la Aleșd, în județul Bihor. Acolo, marți seară, în jurul orei 22:50, o explozie s-a produs într-un apartament. O femeie a fost grav rănită.

„Evenimentul a fost semnalat în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 22:50. Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate în cel mai scurt timp, trei echipaje de pompieri din cadrul Stației Aleșd, cu două autospeciale de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea, cu autospeciala CBRN (de primă cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară), echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al SAJ.

În momentul sosirii la adresa indicată de apelant, pompierii au constatat că balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe strada Ciocârliei din Aleșd se prăbușise, iar o femeie – care în momentul producerii exploziei se afla pe balcon – prezenta arsuri pe aproximativ 30–40% din suprafața corpului, precum și traumatisme.

Echipajele SMURD și SAJ i-au acordat victimei îngrijirile medicale necesare, transportând-o ulterior, la UPU Oradea.

Pompierii au procedat la ventilarea casei scării, unde se simțea miros de gaz și la evacuarea a 30 de locatari de la etajele 1 și 2.

La locul deflagrației s-a deplasat și un specialist din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții. În urma analizei efectuate, acesta a concluzionat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Totodată, măsurătorile echipajului CBRN au indicat că nu mai existau acumulări de gaz, astfel că locatarii au putut reveni în locuințe.

Primele cercetări arată că, cel mai probabil, deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina în bucătăria amenajată în balcon, unde exista o acumulare de gaz provenită de la butelie”, a transmis Lt. col. Camelia Roșca.

