Orașul din România cu cei mai fericiți locuitori în 2025 (și nu numai). Există însă și un revers al medaliei

Brașovul este orașul din România cu cei mai fericiți locuitori în 2025, potrivit unor recente analize privind calitatea vieții și satisfacția urbană. Rezultatele studiului Storia, dar și cele din evaluări internaționale, confirmă poziția orașului de la poalele Tâmpei la capitolul bunăstare subiectivă.

De la calitatea vieții și siguranță până la accesul la natură și dezvoltarea urbană, Brașovul asigură locuitorilor săi confort și satisfacție, arată datele de piață.

De ce este Brașov orașul cu cei mai fericiți locuitori

În sondajul Storia, unul dintre cele mai ample studii dedicate calității vieții urbane, Brașovul ocupă locul întâi la gradul de mulțumire al locuitorilor. Nici măcar Cluj-Napoca sau Brașov, centre urbane aflate în plină dezvoltare, sau capitala București nu se ridică la nivelul așteptărilor atins de Brașov.

De asemenea, la nivel internațional, orașul a fost plasat în Top 250 Happy City Index, ocupând poziția 220. Acest clasament analizează indicatori precum siguranța, sustenabilitatea, mobilitatea, participarea civică și bunăstarea emoțională. Prezența Brașovului într-o astfel de ierarhie confirmă faptul că locuitorii sunt mulțumiți de calitatea vieții de aici.

Există, însă, și un revers al medaliei. Popularitatea orașului și atractivitatea sa în creștere au dus, în ultimii ani, la un cost al vieții semnificativ mai mare. Cu alte cuvinte, prețurile sunt peste media națională.

De exemplu, prețurile locuințelor din Brașov sunt printre cele mai ridicate din țară, imediat după București și Cluj-Napoca. Și la vânzări, dar și la chirii, tarifele sunt foarte mari. O garsonieră se închiriază între 380 și 500 de euro, potrivit site-urilor de profil.

Și prețurile practicate în restaurante, servicii și zona turistică au crescut constant în ultimii ani, mai ales după ce numărul turiștilor a „explodat”.

Concluzia este că, deși Brașovul rămâne orașul cu cei mai fericiți locuitori din România, calitatea vieții vine la pachet cu un cost de trai tot mai ridicat. Cu alte cuvinte, banii aduși de turism dezvoltă orașul, dar îl fac mai scump pentru rezidenți.

