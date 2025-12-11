Prima pagină » Actualitate » Tabel. Cât crește impozitul la casă în 2026. Cât plătești pentru apartament sau pentru casă în funcție de suprafață și zonă

Tabel. Cât crește impozitul la casă în 2026. Cât plătești pentru apartament sau pentru casă în funcție de suprafață și zonă

11 dec. 2025, 10:30, Actualitate
Tabel. Cât crește impozitul la casă în 2026. Cât plătești pentru apartament sau pentru casă în funcție de suprafață și zonă

Românii trebuie să se pregătească pentru creșteri semnificative ale impozitelor locale în 2026, după ce legea privind măsurile fiscale a trecut de Curtea Constituțională și urmează să fie promulgată. Modificările prevăd majorări de peste 70% pentru impozitul pe locuințe, atât pentru apartamente, cât și pentru case, și introducerea unui mecanism tranzitoriu de calcul până în 2027. Sumele exacte depind de suprafața și zona locuinței, iar proprietarii trebuie să cunoască aceste detalii pentru a-și planifica bugetul.

Proiectul de lege propune actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori față de valorile curente, care sunt cele stabilite în 2015 și actualizate doar cu inflația. Chiar și cu acest mecanism tranzitoriu, impozitul pe locuințe va crește semnificativ. De exemplu, pentru un apartament de trei camere din București, impozitul anual va crește de la 198 de lei în 2025 la 355 de lei în 2026.

Sumele datorate pentru locuințe se calculează pe baza tipului construcției, a suprafeței și a zonei în care se află proprietatea. În acest context, apartamentele situate în zone centrale sau premium vor avea valori mai mari, în timp ce locuințele din zonele periferice vor fi impozitate mai moderat.

Diferențierea între apartamente și case

Apartamentele sunt evaluate în funcție de numărul de camere și suprafață, iar impozitul crește proporțional cu mărimea locuinței. Pentru case, se iau în calcul tipul construcției (cadru de beton, lemn etc.) și zona geografică. Proiectul prevede că toate valorile sunt actualizate proporțional cu creșterea generală a valorilor impozabile, indiferent de tipul clădirii.

Exemple de calcul pentru 2026

Apartament cu 2 camere în București: impozitul anual va crește de la aproximativ 150 de lei în 2025 la 260 de lei în 2026.
Apartament cu 3 camere în Cluj-Napoca: de la 180 de lei la 320 de lei anual.
Casă cu suprafața de 120 mp în București: impozitul va crește de la 400 de lei la 680 de lei anual.
Casă cu suprafața de 200 mp în zonele centrale ale orașelor mari: de la 600 de lei la 1.020 de lei anual.

Aceste calcule sunt orientative și se bazează pe valorile actualizate prevăzute de legea fiscală pentru 2026.

Mecanism tranzitoriu până în 2027

Până la aplicarea impozitării la valoarea de piață în 2027, calculul impozitelor va fi făcut printr-un mecanism tranzitoriu care ține cont de valorile actualizate, dar fără ajustarea completă la piață. Aceasta oferă autorităților timp să implementeze noul sistem de evaluare și să ajusteze valorile pe categorii de locuințe și zone geografice.

Majorările de impozite vor afecta bugetele gospodăriilor, mai ales pentru proprietarii de apartamente și case în orașele mari. Este recomandat ca fiecare proprietar să consulte tabelul complet cu valori actualizate și să includă aceste sume în planul financiar pentru anul 2026.

Creșterea impozitelor pe locuințe în 2026 va fi substanțială, cu peste 70% față de nivelul actual. Proprietarii trebuie să verifice calculul în funcție de suprafață, zonă și tipul construcției. Aplicarea mecanismului tranzitoriu până în 2027 oferă o perioadă de adaptare, însă sumele datorate vor fi semnificative chiar de la începutul anului.

