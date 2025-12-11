Vremea se menține rece, mai ales dimineața, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunță că temperaturile sunt, totuși, mai crescute decât media anuală pentru această perioadă a anului.

În această dimineață, ANM a emis mai multe coduri galbene de ceață, iar tabloul general este unul de toamnă la început de decembrie. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis prognoza meteo pentru astăzi, 11 decembrie 2025.

„Surpriza zilei de astăzi ar fi ceața. O avem și la această oră, o vom avea și în următoarele ore. Este ceață persistentă pe Câmpia de Vest, dar și prin Transilvania și sudul Câmpiei Române.

Temperaturile, la amiază, nu cresc foarte mult – 5, 6 grade prin aceste zone cu ceață.

La deal și la munte va fi o vreme frumoasă, însorită și foarte caldă, cu temperaturi de 15-16 grade prin zona sudică a Munteniei.

Vorbim despre o situație cu inversiune termică. E mai frig la câmpie, mai cald la deal și la munte.

Stațiunile de pe Valea Prahovei vor avea temperaturi de 10 grade, ceea ce înseamnă foarte mult pentru zonele montane – la Toaca, 6-7 grade, la Păltiniș vor fi 11 grade, 3 grade la Vârful Omu.

Temperaturi foarte ridicate în zonele deluroase și montane, iar la câmpie vorbim de ceață, de nori joși și temperaturi mai coborâte”, a trasmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ora 07:00. Harta temperaturilor înregistrate în România

În dimineața zilei de joi, 11 decembrie 2025, în mai multe localități din România au fost 0 grade Celsius – Baia Mare, Deva, Sibiu, Brașov Ploiești, Buzău și București.

Temperatura maximî a fost de 8 grade și s-a înregistrat la Constanța, iar la Sulina au fost 7 grade Celsius.

Potrivit informațiilor furnizate de ANM, la ora 7 nu au fost precipitații în nicio zonă a României.

A fost cer senin la Reșița, Pitești și București iar ceața a făcut ca vizibilitatea să fie redusă în mai multe regiuni ale României.

RECOMANDAREA AUTORULUI: