Mihai Tănase
11 dec. 2025, 09:52, Război în Ucraina
Kremenciuk, oraș din regiunea Poltava, a fost din nou ținta unui atac coordonat cu rachete și drone lansat de Forțele ruse în noaptea de miercuri spre joi. Atacul survine la doar câteva zile după bombardamentul major care a avariat infrastructura energetică locală.

Forțele ruse au lansat un nou val de rachete și drone asupra orașului Kremenciuk, în cursul nopții de miercuri spre joi, potrivit unui raport transmis de Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Atacurile au vizat din nou infrastructura locală, la doar câteva zile după lovitura masivă din 7 decembrie, în urma căreia mai multe instalații energetice au fost avariate.

Autoritățile ucrainene au precizat că cel puțin trei rachete balistice au fost lansate către oraș, iar la scurt timp au fost înregistrate mai multe explozii în zonă. În paralel, grupuri succesive de drone kamikaze au fost direcționate spre Kremenciuk.

Harta atacului rusesc asupra Kremenciuk

Foto: X/ @GeromanAT

Foto: X/ @GeromanAT

Orașul Kremenciuk, situat pe malul râului Nipru, la aproximativ 250 de kilometri sud-est de Kiev, rămâne o țintă frecventă a armatei ruse, notează Kyiv Independent.

Până la această oră, autoritățile nu au raportat victime și nici nu au oferit detalii privind amploarea distrugerilor provocate de atacul nocturn.

