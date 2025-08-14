ACoR: „Ar fi o crimă să se oprească proiectele din PNRR”/Cseke Attila:”Toate proiectele aflate în lucru din PNRR vor merge mai departe”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la ora 10.00, cu reprezentanții ACoR (Asociația Comunelor din România), la Palatul Victoria.

UPDATE Guvernul României a transmis un comunicat, în urma discuțiilor care au avut loc în dimineața zilei de joi, la Palatul Victoria, dintre premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Asociației Comunelor din România.

Cseke Attila-Zoltán:”Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe”

„Premierul Ilie Bolojan: Dacă vom continua în această linie a responsabilității față de banul public, șansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare”, a transmis Ilie Bolojan celor prezenți.

”Reforma administrației publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților, pe care îl vom adopta la sfârșitul acestei luni. Dacă vom continua în această linie a responsabilității față de banul public, șansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții primarilor.

În cadrul consultărilor, au fost analizate aspecte legate de reducerea cheltuielilor de personal, prin diminuarea posturilor în administrația publică locală și organizarea mai eficientă la nivelul fiecărei structuri, reforma impozitării proprietății, extinderea digitalizării la nivelul primăriilor de comune, fapt care va eficientiza activitatea și va crește calitatea serviciilor publice.

Prioritizarea și eșalonarea finanțării investițiilor derulate la nivelul administrației publice locale reprezintă un alt subiect analizat de reprezentanții Guvernului și primarii comunelor din România.

În acest context, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, a subliniat faptul că nu se va opri finanțarea din PNRR pentru niciun proiect pentru care au fost începute lucrările. ”Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a explicat ministrul Dezvoltării.

De asemenea, ministrul Cseke Attila-Zoltán a menționat că se are în vedere o prioritizare a proiectelor de investiții pentru perioada 2026-2028 și că este analizat un mecanism de finanțare prin împrumuturi care pot fi contractate de antreprenori, ca soluție complementară pentru asigurarea finanțărilor publice.

Consultările dintre Guvern și reprezentanții autorităților publice locale vor continua în perioada următoare.

Din partea Guvernului, la consultările de la Palatul Victoria, au participat alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole”, se arată în comunicat.

UPDATE După ce au ieșit de la discuții, cu premierul Ilie Bolojan, șefii administrațiilor locale nu sunt deloc bucuroși, dimpotrivă. Unul dintre aceștia este și Mariana GÂJU, primar Cumpăna- județul Constanța, cât și prim-vicepreședinte ACoR.

“ Ar fi o crimă să se oprească proiectele din PNRR”, a transmis edilul și a și explicat motivele.

Știrea inițială

Ordinea de zi a întâlnirii de joi, de la Guvern, dintre premierul Ilie Bolojan și cei ai ACoR, va avea ca temă „stoparea subfinanțării sistematice și respectarea autonomiei locale”, anunță președintele ACoR, Emil Drăghici, într-un document transmis presei.

„Dacă dialogul la nivel național va eșua, ne vom exercita dreptul de a apăra interesele legitime ale comunelor noastre prin sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, precum și a organismelor europene și internaționale: Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa – CPLRE, Consiliul Comunelor și Regiunilor Europene – CCRE; Congresul Mondial al Autorităților Locale – UCLG, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OECD, către care am înaintat solicitarea de a avea o întrevedere cu secretarul general, domnul Mathias Cormann”, anunță ACoR.

Printre efectele reformei administrative, se mai arată în document, ar fi și „golirea de profesioniști”, „subminarea autonomiei locale”, „compromiterea viitorului” și „atacul asupra educației rurale”.

Reprezentanții ACoR mai solicită premierului și câteva măsuri imediate.

„Retragerea imediată a oricărui proiect de act normativ care adâncește subfinanțarea comunelor și limitează capacitatea acestora de a servi cetățenii. Corectarea de urgență a Legii salarizării nr. 153/2017 pentru a elimina discriminările și pentru a permite comunelor să angajeze și să păstreze personal calificat. Alocarea de resurse financiare suficiente, conform principiilor Cartei europene a autonomiei locale, care să reflecte nevoile reale și responsabilitățile uriașe ale comunelor. Deschiderea unui dialog real și onest cu structurile asociative ale autorităților locale pentru a găsi soluții sustenabile, nu pentru a impune măsuri distructive.”

După întâlnirea cu reprezentanții administrației locale, la ora 12.00, va avea loc ședința de guvern, la Palatul Victoria.

