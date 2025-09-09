Prima pagină » Actualitate » Acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința succesiunii. Cine preia controlul imperiului media

Acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința succesiunii. Cine preia controlul imperiului media

09 sept. 2025, 08:43, Actualitate
Acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința succesiunii. Cine preia controlul imperiului media

S-a ajuns la un acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința dezbaterii succesiunii. Potrivit The Guardian, a fost stabilit cine va prelua controlul imperiului media construit de mogulul australian.

Familia anunță că fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, va prelua controlul afacerii, scrie publicația britanică.

„Despăgubiri” de peste 3 miliarde de dolari

Așadar, bătălia pentru succesiunea imperiului media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat, notează The Guardian.

Familia a anunțat că Lachlan Murdoch, fiul cel mare al lui Murdoch, va prelua controlul asupra vastului imperiu media al familiei Murdoch, care include Fox News, The Wall Street Journal și The Times, din Marea Britanie. Cei trei frați mai mari ai lui Lachlan Murdoch vor primi fiecare aproximativ 1,1 miliarde de dolari pentru partea lor de acțiuni din afacerea de presă.

Acordul pune capăt unei bătălii juridice uneori aprige între cei mai mari copii ai lui Murdoch pentru controlul asupra afacerii tatălui lor, ajuns la vârsta de 94 de ani.

De asemenea, noul șef al companiei păstrează înclinația conservatoare a companiei media, Lachlan Murdoch fiind considerat cel mai conservator dintre cei mai mari copii ai lui Murdoch.

Lachlan este actualul președinte al News Corp, compania-mamă care are în portofoliu peste 20 de publicații, inclusiv Journal, The Times și New York Post. El i-a succedat la putere tatălui său în 2023.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Familia Murdoch aranjează în secret viitorul IMPERIULUI media, în contextul în care magnatul britanic Rupert Murdoch se apropie de sfârșitul vieții

TRUMP îl dă în judecată pe mogulul Rupert Murdoch! Casa Albă, în „război” cu Wall Street Journal

Miza războiului juridic pentru moștenirea URIAȘĂ a lui Rupert Murdoch. Magnatul luptă în instanţă cu trei dintre copiii săi

Mogulul media Rupert Murdoch, ajuns la vârsta de 92 de ani, se CĂSĂTOREȘTE pentru a şasea oară! Cine este și câți ani are noua logodnică a miliardarului

Citește și

VIDEO Guvernul a „clarificat” declarațiile lui Bolojan și a RESPINS scenariul creșterii vârstei standard de pensionare
10:20
Guvernul a „clarificat” declarațiile lui Bolojan și a RESPINS scenariul creșterii vârstei standard de pensionare
ACTUALITATE Milioane de lei PROFIT cu echipe mici de muncitori și doar câteva utilaje. O afacere la care puțini se gândesc
09:57
Milioane de lei PROFIT cu echipe mici de muncitori și doar câteva utilaje. O afacere la care puțini se gândesc
Aparatul electrocasnic banal din casă care „înghite” ENERGIE cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric
09:48
Aparatul electrocasnic banal din casă care „înghite” ENERGIE cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric
ACTUALITATE Manelistul Gheorghiță Sava a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Își sechestrase iubita în portbagajul mașinii și a încercat să-i dea foc
09:31
Manelistul Gheorghiță Sava a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Își sechestrase iubita în portbagajul mașinii și a încercat să-i dea foc
ACTUALITATE Cutremur de 5,2 grade pe insula grecească Evia. Seismul a fost resimțit și în capitala Atena
09:19
Cutremur de 5,2 grade pe insula grecească Evia. Seismul a fost resimțit și în capitala Atena
ACTUALITATE Valentin Stan: „Americanii și rușii NU vor trupe NATO în Ucraina”
08:30
Valentin Stan: „Americanii și rușii NU vor trupe NATO în Ucraina”
Mediafax
SUA încheie cooperarea cu statele europene pentru combaterea știrilor false provenite din state ostile
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM a emis prognoza
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. Femeia a lăsat asta cu limbă de moarte: „Nu am mai reușit să fac lucrul acesta”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Volkswagen Golf are un nou rival, iar acesta vine direct din China
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Reforma pensiilor militare se amână. Nu va fi inclusă în noul pachet
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Ce NU s-a văzut la TV! IMAGINILE din club cu Manuela și fostul iubit au zguduit competiția Casa Iubirii: "Ești nebun la cap! Ăsta e alt video". Au încercat să ascundă, dar camerele au surprins TOT. Ce au șoptit Dorobanțu și Andrei în timp ce rula filmarea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o gaură neagră creată la mai puțin de o secundă după Big Bang
EXTERNE Beijingul este „pregătit” să își consolideze comunicarea STRATEGICĂ cu Phenianul/ Xi Jinping se angajează să protejeze interesele comune ale statelor
10:07
Beijingul este „pregătit” să își consolideze comunicarea STRATEGICĂ cu Phenianul/ Xi Jinping se angajează să protejeze interesele comune ale statelor
EDITORIAL Exportăm în Moldova ce n-avem: energie și democrație
10:00
Exportăm în Moldova ce n-avem: energie și democrație
ACTUALITATE Valentin Stan: „Un PENSIONAR n-are cum să se bucure de măsurile de austeritate adoptate de Guvern”
09:53
Valentin Stan: „Un PENSIONAR n-are cum să se bucure de măsurile de austeritate adoptate de Guvern”
EXTERNE Franța are nevoie de o nouă soluție pentru încheierea crizei POLITICE/ Attal propune numirea unui „negociator” pentru rezolvarea problemei bugetare
09:07
Franța are nevoie de o nouă soluție pentru încheierea crizei POLITICE/ Attal propune numirea unui „negociator” pentru rezolvarea problemei bugetare
EXTERNE Proteste sângeroase în Nepal. 19 morți și peste 100 de răniți după INTERDICȚIA Facebook și YouTube. Guvernul a schimbat radical decizia
08:51
Proteste sângeroase în Nepal. 19 morți și peste 100 de răniți după INTERDICȚIA Facebook și YouTube. Guvernul a schimbat radical decizia