Acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința succesiunii. Cine preia controlul imperiului media

S-a ajuns la un acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința dezbaterii succesiunii. Potrivit The Guardian, a fost stabilit cine va prelua controlul imperiului media construit de mogulul australian.

Familia anunță că fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, va prelua controlul afacerii, scrie publicația britanică.

„Despăgubiri” de peste 3 miliarde de dolari

Așadar, bătălia pentru succesiunea imperiului media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat, notează The Guardian.

Familia a anunțat că Lachlan Murdoch, fiul cel mare al lui Murdoch, va prelua controlul asupra vastului imperiu media al familiei Murdoch, care include Fox News, The Wall Street Journal și The Times, din Marea Britanie. Cei trei frați mai mari ai lui Lachlan Murdoch vor primi fiecare aproximativ 1,1 miliarde de dolari pentru partea lor de acțiuni din afacerea de presă.

Acordul pune capăt unei bătălii juridice uneori aprige între cei mai mari copii ai lui Murdoch pentru controlul asupra afacerii tatălui lor, ajuns la vârsta de 94 de ani.

De asemenea, noul șef al companiei păstrează înclinația conservatoare a companiei media, Lachlan Murdoch fiind considerat cel mai conservator dintre cei mai mari copii ai lui Murdoch.

Lachlan este actualul președinte al News Corp, compania-mamă care are în portofoliu peste 20 de publicații, inclusiv Journal, The Times și New York Post. El i-a succedat la putere tatălui său în 2023.

