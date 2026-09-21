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Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Siegfried Mureșan că face „o greșeală”, atunci când spune că PSD „nu este proeuropean”

Ruxandra Radulescu
Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Siegfried Mureșan că face
Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)
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Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi atrage atenția premierului desemnat, Siegfried Mureșan, sprijinit de aripa PNL Bolojan și USR, asupra afirmațiilor, potrivit cărora Partidul Social Democrat va demonstra dacă este pro-european în funcție de votul oferit europarlamentarului.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la Parlament, că liberalii greșesc atunci când susțin că Partidul Social Democrat va demonstra dacă este pro-european sau anti-european la votul pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan.

„Noi avem o problemă. Am spus că PSD-ul este pro-european, nu poți să spui că nu este pro-european.

Deci, e o greșeală. Până la urmă, toți suntem europeni. Aici nu este neapărat discursul sau narativul cel mai bun să faci o astfel de deosebire”, a afirmat Kelemen.

„Ieri am guvernat împreună”

Totodată, liderul UDMR a atras atenția că din moment ce PNL a fost de acord să formeze o alianță cu PSD, chiar și înainte de guvernarea Bolojan, afirmația europarlamentarului Siegfried Mureșan privind Partidul Social Democrat nu are nicio bază.

„De aceea, eu nu aș insista pe această chestiune, fiindcă ieri am fost împreună. Ieri am guvernat împreună. Ei au guvernat împreună și mai mult, în 2023-2024.

Și atunci, nu au considerat că ar fi o problemă din acest punct de vedere”, a declarat Kelemen Hunor.

„Găsim o soluție constructivă pentru țară sau nu?”

În opinia lui Kelemen Hunor, fără un consens între PNL și PSD nu se poate forma un Guvern cu puteri depline, având în vedere că liderul UDMR exclude ca AUR să facă parte din viitorul Cabinet.

„Deci, nu asta este, din punctul meu de vedere, miza. Miza e: găsim o soluție constructivă pentru țară sau nu? Asta este singura întrebare și acest răspuns trebuie găsit în continuare, nu că mi-e drag PNL-ul sau că mi-e drag PSD-ul. Pur și simplu, fără cele două partide mari nu găsești o soluție corectă, în acest moment”, a precizat liderul UDMR.

Siegfried Mureșan: „Urmează momentul adevărului pentru PSD”

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat la RFI România că urmează „momentul adevărului” pentru PSD și că social-democrații trebuie să decidă dacă susțin un Guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.

„Urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar dorește să susțină un Guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea știe că eu nu sunt pesedist, dar voi fi deschis dialogului și… tot ce ține de mine pentru a înlesni formarea unui Guvern și trecerea acestui Guvern.

Voi avea un dialog cu PSD. Cred că este firesc să fim deschiși, dar trebuie să înțelegem dacă dinspre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui Guvern”, a spus Siegfried Mureșan pentru sursa citată.

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a decis, luni, să nu voteze pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan.

Spre sfârșitul săptămânii, Consiliul Politic Național al PSD urmează să se pronunțe cu privire la învestirea Cabinetului Mureșan.

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